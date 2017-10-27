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Парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, сообщает El Pais. За ее принятие проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. При этом 53 депутата бойкотировали голосование.

Накануне председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отверг требование Мадрида и провести досрочные выборы и заявил, что парламент автономии продолжит работу.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ. Однако власти автономии этого не сделали.

21 октября испанское правительство провело чрезвычайное заседание. пПо его итогам Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Сенат Испании рассмотрит инициативу правительства 27 октября. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет "людей, которые поставили его вне закона".

Мадрид впервые воспользовался статьей 155 испанской Конституции, позволяющей приостанавливать автономию региона, если его руководство "не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам".

На следующий день Пучдемон заявил, что действия властей Испании - самый страшный удар по народу Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко. Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога, отметил он.