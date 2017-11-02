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Национальная судебная коллегия Испании (Audiencia Nacional) арестовала семерых членов женералитата (правительства) Каталонии, в том числе вице-председателя Уриола Жункераса, сообщает El País. Они обвиняются в мятеже и растрате государственных средств.

Еще одного члена женералитата Санти Вилу суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро. Он подал в отставку со своего поста до провозглашения парламентом Каталонии независимости и согласился сотрудничать со следствием.

Бывший председатель женералитата Карлес Пучдемон и еще четверо членов правительства Каталонии в суд не явились. Они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании попросила суд выдать европейский ордер на их арест.

Верховный суд Испании отложил до 9 ноября вопрос об аресте спикера парламента Каталонии Карме Форкадель и пяти других депутатов по аналогичным обвинениям. Суд удовлетворил просьбу обвиняемых дать время на подготовку своей защиты, однако поставил их под полицейский контроль.

27 октября парламент Каталонии 70 голосами против 10 при 2 воздержавшихся и 53 бойкотировавших голосование принял декларацию независимости региона. Сразу после этого правительство в Мадриде с санкции Сената Испании в порядке статьи 155 Конституции страны распустило каталонские парламент и женералитат.

И.о. главы Каталонии на срок до внеочередных выборов, намеченных на 21 декабря, назначена вице-премьер Испании Сорая Саэнс де Сантамария. Женералитет согласился передать дела временной внешней администрации. В то же время Пучдемон отказался признать решение Мадрида в своем видеообращении призвал земляков к сопротивлению "мирным и цивилизованным путем".

В воскресенье в Барселоне прошла многотысячная демонстрация против отделения Каталонии от Испании. По утверждению организаторов, акция собрала больше 1 миллиона участников. По данным последнего опроса, на внеочередных выборах в парламент Каталонии сепаратисты проиграют, хотя разница между ними и оппонентами окажется очень незначительной. Намерение голосовать за сторонников независимости высказали 42,5 процента избирателей, за противников - 43,4 процента.

В понедельник временная администрация Каталонии, назначенная Мадридом, заверила, что будет по возможности воздерживаться от вмешательства во внутренние дела региона. В тот же день Пучдемон и несколько чиновников женералитата прибыли в Брюссель. На следующий день бывший каталонский лидер заявил, что у испанского суда нет оснований для возбуждения дела против него и его министров. При этом Пучдемон сказал, что не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище. По словам Пучдемона, он приехал в Брюссель, "потому что это столица Европы" и потому, что здесь он может "действовать в условиях большей свободы и безопасности".

Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, приняв к рассмотрению жалобу испанского правительства на решение парламента автономии.