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новость В Барселоне идет многотысячная демонстрация против отделения Каталонии

29.10.2017
Барселона: демонстрация против отделения Каталонии. Фото: @JavierMaroto
Барселона: демонстрация против отделения Каталонии. Фото: @JavierMaroto
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В Барселоне проходит многотысячная демонстрация против отделения Каталонии от Испании. Об этом сообщает El País. По утверждению организаторов, акция собрала больше 1 миллиона участников.

Как пишет "Медуза", манифестанты плюют на портрет Карлеса Пучдемона - отстраненного Мадридом президента региона, лидера сепаратистов.

Между тем Reuters передает, что, по данным последнего опроса, на внеочередных выборах в парламент Каталонии, назначенных на 21 декабря, сепаратисты проиграют, хотя разница между ними и оппонентами окажется очень незначительной. Намерение голосовать за сторонников независимости высказали 42,5 процента избирателей, за противников - 43,4 процента.

В пятницу парламент Каталонии 70 голосами против 10 при 2 воздержавшихся и 53 бойкотировавших голосование принял декларацию независимости региона. Сразу после этого правительство в Мадриде с санкции Сената Испании в порядке статьи 155 Конституции страны распустило каталонские парламент и Женералитат (правительство).

И.о. главы Каталонии на срок до выборов в субботу утром была назначена вице-премьер Испании Сорая Саэнс де Сантамария. Женералитет согласился передать дела временной внешней администрации.

В то же время Пучдемон в своем видеообращении призвал земляков сопротивляться решениям Мадрида "мирным и цивилизованным путем".

Между тем Генпрокуратура Испании на следующей неделе намерена передать в суд дело, открытое против Пучдемона по обвинению в мятеже. Такое обвинение предусматривает до 30 лет тюрьмы.

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29.10.2017
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