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новость Правительство Испании распустило органы власти Каталонии

27.10.2017
Заседание правительства Испании. Фото: EFE
Заседание правительства Испании. Фото: EFE
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Правительство Испании распустило женералитат (правительство) и парламент Каталонии. Об этом объявил премьер-министр страны Мариано Рахой, сообщает El Pais.

Досрочные выборы в каталонский парламент должны состояться 21 декабря. Новый созыв парламента должен будет сформировать следующее правительство региона.

Также от должности отстранен глава каталонской полиции Жузеппе Льюис Траперо. Его обвиняют в бездействии во время беспорядков в Барселоне перед референдумом о независимости.

Мадрид впервые применил статью 155 испанской конституции, позволяющую приостанавливать автономию региона, если его руководство "не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам".

Генпрокуратура Испании намерена на следующей неделе передать в суд обвинение в мятеже против главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает APF со ссылкой на заявление ведомства. По уголовному кодексу королевства Пучдемону может грозить до 30 лет лишения свободы.

Вечером 27 октября Сенат Испании разрешил правительству распустить каталонские органы власти. Это произошло после того, как парламент автономии принял декларацию независимости. "За" проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. При этом 53 депутата бойкотировали голосование.

Конституционный суд страны дал три дня каталонским депутатам, чтобы отменить принятую декларацию.

В ЕС и США не признали независимость Каталонии.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ. Однако власти автономии этого не сделали.

21 октября испанское правительство провело чрезвычайное заседание. По его итогам Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Сенат Испании рассмотрит инициативу правительства 27 октября. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет "людей, которые поставили его вне закона".

На следующий день Пучдемон заявил, что действия властей Испании - самый страшный удар по народу Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко. Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога, отметил он.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
27.10.2017
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