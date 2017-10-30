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Временное правительство Каталонии, назначенное Мадридом, не будет проводить кадровых перестановок в местных органах власти и менять их рабочие планы, сообщает El Pais со ссылкой на собственные источники.

По сведениям газеты, испанская администрация собирается посещать регион и вмешиваться в его дела только в исключительных случаях, предоставляя при этом максимальную свободу действий местным властям.

Так как 11 руководителей основных каталонских ведомств уволены, испанские министры собираются в понедельник провести консультации со следующими в иерархии руководителями и убедиться, что те готовы совместно работать. "Мы спросим, какие основные рабочие вопросы на повестке дня, и попросим (каталонских чиновников. - Ред.) продолжать выполнять обязательства перед согражданами", - сказал изданию неназванный член испанского правительства.

В понедельник местная полиция разрешила уволенным членам женералитата забрать вещи из своих кабинетов.

Мадрид распустил местные органы власти и ввел в Каталонии прямое правление 27 октября, после того как парламент автономии принял декларацию независимости. Каталонию временно возглавила вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Старое руководство Каталонии официально передало дела испанским назначенцам, однако экс-глава женералитата Карлес Пучдемон отказался признать решение Мадрида и призвал каталонцев к мирным протестам.

Прямое правление должно продлиться до досрочных парламентских выборов в Каталонии, назначенных на 21 декабря. По данным последнего опроса, сепаратисты проиграют на выборах, хотя разница между ними и оппонентами окажется очень незначительной. Намерение голосовать за сторонников независимости высказали 42,5 процента избирателей, за противников - 43,4 процента.

В минувшее воскресенье в Барселоне прошла многотысячная демонстрация против отделения от Испании. По утверждению ее организаторов, на акцию вышли более миллиона человек.

Сепаратистские Левая республиканская партия Каталонии и Каталонская европейская демократическая партия, в которую входит Пучдемон, намереваются участвовать в выборах. Представители партий собираются обсудить совместное выдвижение.