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новость Глава без раздела

Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии
31.10.2017
Барселона: демонстрация против отделения Каталонии. Фото: @JavierMaroto
Барселона: демонстрация против отделения Каталонии. Фото: @JavierMaroto
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Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии, сообщает Reuters. КС принял к рассмотрению ходатайство испанского правительства против решения каталонского парламента, тем самым действие резолюции автоматически приостановлено.

Во вторник Верховный суд Испании принял к рассмотрению обвинения в мятеже и растратах, выдвинутые против спикера парламента Каталонии Карме Форкадель и пяти других депутатов.

Между тем отстраненный от власти глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Испания развернула агрессивную кампанию против каталонского народа, сообщает Би-Би-Си. По словам бывшего каталонского лидера, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела против него и его министров.

При этом Пучдемон заявил, что не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище. Пучдемон сказал, что приехал в Брюссель, "потому что это столица Европы" и потому, что здесь он может "действовать в условиях большей свободы и безопасности".

27 октября парламент Каталонии 70 голосами против 10 при 2 воздержавшихся и 53 бойкотировавших голосование принял декларацию независимости региона. Сразу после этого правительство в Мадриде с санкции Сената Испании в порядке статьи 155 Конституции страны распустило каталонские парламент и Женералитат.

И.о. главы Каталонии на срок до внеочередных выборов, намеченных на 21 декабря, назначена вице-премьер Испании Сорая Саэнс де Сантамария. Женералитет согласился передать дела временной внешней администрации. В то же время Пучдемон отказался признать решение Мадрида в своем видеообращении призвал земляков к сопротивлению "мирным и цивилизованным путем".

В воскресенье в Барселоне прошла многотысячная демонстрация против отделения Каталонии от Испании. По утверждению организаторов, акция собрала больше 1 миллиона участников. По данным последнего опроса, на внеочередных выборах в парламент Каталонии сепаратисты проиграют, хотя разница между ними и оппонентами окажется очень незначительной. Намерение голосовать за сторонников независимости высказали 42,5 процента избирателей, за противников - 43,4 процента.

В понедельник временная администрация Каталонии, назначенная Мадридом, заверила, что будет по возможности воздерживаться от вмешательства во внутренние дела региона. В тот же день Пучдемон и несколько чиновников женералитата прибыли в Брюссель.

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31.10.2017
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