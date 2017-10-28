О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.265122.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.265122.html
Также: Европа, Право, Политика, Мир, Общество

новость Власти Каталонии согласились подчиниться Мадриду

28.10.2017
Демонстрация в Барселоне 21 октября 2017 года. Кадр La Vanguardia
Демонстрация в Барселоне 21 октября 2017 года. Кадр La Vanguardia
Реклама

Отстраненный женералитат (правительство) Каталонии приказал местным чиновникам передать дела новой администрации, назначенной Мадридом, сообщает"Немецкая волна".

Всего испанское правительство уволило 141 местного чиновника. Во избежание беспорядков прежнее руководство Каталонии рекомендовало отстраненным должностным лицам не организовывать протестных акций и не участвовать в них.

В субботу Мадрид назначил временным главой Каталонии испанского вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамария. Она будет управлять регионом до парламентских выборов, которые назначены на 21 декабря. Новый созыв парламента региона должен будет сформировать следующее каталонское правительство.

Накануне вечером правительство Испании с разрешения Сената страны распустило правительство и парламент Каталонии. Это произошло сразу после того, как каталонские депутаты приняли декларацию независимости. "За" проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. При этом 53 депутата бойкотировали голосование.

Мадрид впервые применил статью 155 испанской Конституции, позволяющую приостанавливать автономию региона, если его руководство "не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам".

На следующей неделе Генпрокуратура Испании может передать в суд обвинение в мятеже против экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. По уголовному кодексу королевства ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ. Однако власти автономии этого не сделали.

21 октября испанское правительство провело чрезвычайное заседание. По его итогам Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет "людей, которые поставили его вне закона".

На следующий день Пучдемон заявил, что действия властей Испании - самый страшный удар по народу Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко. Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога, отметил он.

Комментарии 19 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.10.2017
новость Новости по теме
28.10.2017 Каталонию временно возглавила вице-премьер Испании →
27.10.2017 Правительство Испании распустило органы власти Каталонии →
27.10.2017 Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании →
22.10.2017 Глава Каталонии назвал действия Мадрида худшими со времен Франко →
21.10.2017 Испанское правительство смещает власти Каталонии →
19.10.2017 Правительство Испании собирается лишить полномочий власти Каталонии →
12.10.2017 Испания дала Каталонии неделю, чтобы дезавуировать декларацию независимости →
11.10.2017 Депутаты парламента Каталонии подписали декларацию о независимости →
02.10.2017 Пучдемон: Каталония выступила за независимость →
01.10.2017 Каталония: испанские силовики нападают на участников референдума о независимости →
30.09.2017 Испанские власти опечатали избирательные участки перед референдумом в Каталонии →
24.09.2017 В Каталонии идут массовые демонстрации за независимость →
08.09.2017 Парламент Каталонии принял закон о независимости региона →
07.09.2017 Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама


Выбор читателей
новость Интерпол игнорирует Россию
Логотип Интерпола
новость Мюллер начинает сажать
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
в блоге Мятеж богомерзких народов
383
новость Ларина уедет из-за Соловьева
Ксения Ларина. Фото с личной ФБ-страницы
статья Марксист и Фельгенгауэр
новость Арест активистов "Артаподготовки"
Юрий Корный и Андрей Кептя
РЕКЛАМА
новость Кубань: арест за репост
Раиса Погодаева. Фото с личной ВК-страницы
статья Матильда в Октябре
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Реальные потери в Сирии
Справка о смерти российского наемника. Источник: Reuters
новость Корея: сколько будет жертв
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
в блоге Президент и актриса
383
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Мединский: конец истории
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Поклонская напала на Чайку
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Новый "черный список" США
Госдепартамент США. Фото: state.gov
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
в блоге Марков провалился с куплетами
383
новость Приговор за Христа отменили
Виктор Ночевнов. Фото с личной ВК-страницы (Виктор Начо-Ново)
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы