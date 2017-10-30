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новость СМИ: Пучдемон прибыл в Брюссель

30.10.2017
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
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Отстраненные Мадридом президент Каталонии Карлес Пучдемон и несколько чиновников Женералитата прибыли в Брюссель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на каталонские СМИ.

Накануне министр миграционной политики Бельгии Тео Франкен заявил о готовности предоставить Пучдемону политическое убежище. Бельгия - одна из немногих стран Евросоюза, в которой предусмотрено предоставление политубежища гражданам других стран ЕС. Франкен - член Нового фламандского альянса, выступающего за постепенный выход Фландрии из состава Бельгии.

Между тем, передает в понедельник El País, генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о намерении подать в Национальный и Верховный суды страны заявления с обвинениями членов отстраненного руководства Каталонии в подстрекательстве к мятежу и растрате. В Национальный суд предполагается направить заявления против представителей Женералитата, в том числе Пучдемона и вице-президента Уриола Жункераса, в Верховный суд, который в Испании занимается конституционными вопросами, - против парламентариев, в том числе спикера парламента Карме Форкадель и лидера парламентского объединения сепаратистов Junts pel Sí Льюиса Короминаса.

27 октября парламент Каталонии 70 голосами против 10 при 2 воздержавшихся и 53 бойкотировавших голосование принял декларацию независимости региона. Сразу после этого правительство в Мадриде с санкции Сената Испании в порядке статьи 155 Конституции страны распустило каталонские парламент и Женералитат.

И.о. главы Каталонии на срок до внеочередных выборов, намеченных на 21 декабря, назначена вице-премьер Испании Сорая Саэнс де Сантамария. Женералитет согласился передать дела временной внешней администрации.

В то же время Пучдемон отказался признать решение Мадрида в своем видеообращении призвал земляков к сопротивлению "мирным и цивилизованным путем".

В понедельник временная администрация Каталонии, назначенная Мадридом, заверила, что будет по возможности воздерживаться от вмешательства во внутренние дела региона.

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30.10.2017
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