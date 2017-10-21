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В Польше вступили в силу поправки к закону о декоммунизации, предусматривающие снос советских памятников, сообщает Gazeta Pravna.
Памятники будут демонтировать после консультаций с Институтом национальной памяти. По новому закону сносу подлежат содержащие коммунистическую символику мемориальные объекты, насыпи, обелиски, колонны, барельефы, бюсты, памятные камни, памятные доски и плиты, надписи и знаки.
Исключение сделано для монументов, расположенных на кладбищах или на территории других захоронений, внесенных в реестр памятников архитектуры, демонстрируемых в научных целях или в качестве произведения искусства. Не будут сносить и объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение. Закон не коснется захоронений советских солдат.
Коммунистические памятники предписано демонтировать в течение года. На территории Польши, по подсчетам экспертов, находятся как минимум 469 таких объектов, около 250 из них посвящены Красной армии.
Сейм Польши принял новый закон в июне. Документ вызвал резкое неприятие в России: в МИДе закон назвали "позорным глумлением" над памятью погибших во Вторую мировую советских солдат, а Совфед призвал президента Владимира Путина ввести против Польши санкции.
20 мая прошлого года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунизма "или другого тоталитарного режима" в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. Органы местного самоуправления должны сменить названия, не отвечающие закону. Однако нормы не распространялись на памятники, обелиски и мемориальные доски.
31 марта 2016 года президент Института национальной памяти Лукаш Каминский заявил, что власти Польши намерены снести около 500 советских памятников по всей стране. По его словам, символизировавшие "господство коммунистической системы над Польшей" советские памятники должны быть перенесены в музеи. "Их сохранение является последствием незавершения в Польше перемен начала 90-х. Это было фатальной ошибкой, которая много лет является поводом, используемым в пропаганде и провокациях против нашей родины", - сказал Каминьский. При этом он подчеркнул, что о памятниках на месте советских воинских захоронений государство продолжит заботиться.
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