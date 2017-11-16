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новость В Крыму обстреляли дом активиста Джафера Аметова

16.11.2017
Джафер Аметов у обстрелянной машины своей дочери. Фото Заира Смедляева
Джафер Аметов у обстрелянной машины своей дочери. Фото Заира Смедляева
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В селе Курское (Кышлав) Белогорского района аннексированного Крыма неизвестные ночью обстреляли из ружья дом крымскотатарского активиста Джафера Аметова и машину его дочери. Об этом сообщил на своей ФБ-странице председатель центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Пострадавших в результате инцидента нет. Ворота, входная дверь и стены дома, а также машина повреждены пулями; ворота пробило выстрелами насквозь.

В комментарии "Крым.Реалиям" Смедляев расценил случившееся как "акцию устрашения". "Задача - напугать не только его, но и соседей, - заметил общественник. - Расчет на то, что тому, кто это делает, все сойдет с рук - ведь расследованием дел в отношении крымских татар правопохоронные органы особо не занимаются. Никто не нашел ни убийцу Решата Аметова, ни похитителя Эрвина Ибрагимова".

В то же время координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров выразил сомнение в том, что инцидент политически мотивирован. До аннексии Крыма, заметил правозащитник, Аметов трижды избирался в райсовет и был членом регионального меджлиса, однако в дальнейшем отошел от дел. "Он положительный человек, но не думаю, что сейчас его можно назвать очень активным", - заключил Джеппаров.

Российская полиция подозревает в нападении односельчанина Аметова, рассказали изданию активисты.

Однако Смедляев днем в четверг написал: "После сообщения об обстреле крымскотатарской семьи в селе Курское в мой адрес поступила очередная угроза".

Между тем "Крымская солидарность" передает, что в Советском районе Крыма силовики устроили обыски. Достоверно известно о двух обысках в селе Пушкино. Один прошел у Мустафы Мустафаева, жена которого Ленара Мустафаева работает в местной школе учительницей начальных классов, ведя класс с крымскотатарским языком обучения. Второй обыск был проведен у матери Мустафаева, живущей на соседней улице.

Как рассказал сын крымчанина Абхадыр Мустафаев, трое силовиков в масках вломились в дом, разбив стекло в двери, и побили хозяина. Между тем односельчан, собравшихся у дома, один из визитеров упрекнул в том, что они устраивают "кипеж на ровном месте", тогда как силовики "тихо-мирно" явились провести осмотр.

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Выбитое стекло в двери дома Мустафы Мустафаева. Фото Ридвана Меметова

По окончании обыска Мустафаева увезли в Севастополь. Когда односельчане, собравшиеся у дома, выразили силовикам возмущение, те ответили: "Он сам изъявил желание". "Напомним, что так же события развивались, когда забирали Рената Параламова", - отметили активисты.

Матери Мустафаева стало плохо. Жена и сын задержанного уехали вслед за машинами силовиков.

Также есть пока не подтвержденная информация об обыске в селе Маковке, расположенном недалеко от Пушкина.

Пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца в своем твиттере заявила, что ведомство выражает России протест в связи с очередными обысками.

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16.11.2017
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