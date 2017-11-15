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Комитет Генассамблеи ООН одобрил новую резолюцию по Крыму
15.11.2017
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
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Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Об этом сообщает Центр новостей ООН.

За одобрение документа проголосовал 71 делегат. 25 выступили против, в том числе представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Венесуэлы, КНДР, Кубы и Зимбабве. 77 делегатов при голосовании воздержались.

В преамбуле резолюции говорится об осуждении "временной оккупации Россией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя" и подтверждается непризнание аннексии.

В документе осуждаются "нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практика в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей", а также "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму".

Резолюция также содержит осуждение « и требование соблюдения Россией "обязательств по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации". Москву призывают "полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного Суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по иску Украины против Российской Федерации", в том числе отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Третий комитет ГА ООН занимается социальной и гуманитарной тематикой. В его повестке дня доминируют пункты, связанные с защитой прав человека.

"Приветствую решение Третьего комитета по усиленной резолюции ГА ООН о состоянии прав человека в Крыму! Благодарен соавторам документа и всем нашим союзникам за мощный сигнал российской оккупационной власти о международном единстве и солидарности в вопросе деоккупации Крыма. Верим в широкую поддержку резолюции на уровне Генеральной Ассамблеи ООН в декабре и успех наших общих усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал на своей ФБ-странице украинский президент Петр Порошенко.

1 ноября проект резолюции внесла в ООН Украина. Соавторами документа выступили 34 страны. После одобрения комитетом документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генассамблее. Оно должно состояться в декабре. "Как правило, на пленарных заседаниях проекты резолюций, принятые в главных комитетах, утверждаются без существенных изменений и примерно с теми же результатами голосования", - отмечают в Центре новостей ООН.

20 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию о положении с правами человека в Крыму. Россия была обозначена в тексте документа как "оккупирующая держава", а Крым - как "временно оккупированная" территория. В резолюции осуждаются нарушения прав "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".В документе осуждаются "ущемления прав человека и дискриминационные меры" со стороны "российских оккупационных властей" на аннексированном полуострове.

Предложенную Украиной резолюцию поддержали 70 государств. Представители 26 стран. 77 государств при голосовании воздержались.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и снять иные ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов. Это одна из обеспечительных мер, принятых судом на время рассмотрения иска Киева к Москве в части нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Другой мерой стало возложение на Россию обязанности восстановить в аннексированном Крыму обучение на украинском языке.

"На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму пребывают в уязвимом положении", - пояснялось принятие таких мер в решении суда.

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15.11.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Международный Меджлис

Виталий Портников, 21.04.2017

Россия не отменит запрет Меджлиса. Ведь выполнить решение Международного суда ООН - это значит не просто поставить под сомнение выводы собственного "правосудия", но и разрешить свободные выборы, пусть даже для одного народа. И получить легитимных представителей этого народа, пользующихся куда большим доверием, чем разнообразные крымские гауляйтеры.

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