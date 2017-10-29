Реклама

Бахчисарайский райотдел управления СКР по аннексированному Крыму открыл против 24-летнего гражданского активиста из Симферополя Шевкета Раззакова дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти), за то что тот якобы "беспричинно плюнул в адрес" росгвардейца и нецензурно обругал его. Об этом в ночь на субботу сообщил на своей ФБ-странице адвокат Эмиль Курбединов, сославшись в частности на закрытый пост активиста Османа Белялова.

Эпизод, вменяемый Раззакову, датирован 13 апреля. В тот день российские силовики провели обыски по двум адресам: у Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева. Раззаков находился у дома Мустафаева - там, согласно фабуле дела, и произошел конфликт. Потерпевшим в деле назван снайпер 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты крымских войск Росгвардии старший сержант полиции А. Шабельник.

Дело против Раззакова открыли 20 октября. Занимается этим делом следователь Д. Безух.

В нынешнюю пятницу, 27-го числа, Раззакова побывал на допросе у Безуха. При этом в СКР его вызвали обманом. Активисту заявляли, будто он проходит по делу свидетелем, однако, когда тот пришел в отдел, сообщили, что в действительности он имеет статус подозреваемого. Безух объявил, что намерен допросить Раззакова на камеру в присутствии адвоката по назначению. Однако активист отказался как от назначенного защитника, так и от дачи каких бы то ни было показаний.

Безух взял с подозреваемого подписку о невыезде, после чего отпустил его.

Статья 319 российского УК не предусматривает реального срока. Максимальная ее санкция - год исправработ.

Граждан, явившихся 13 апреля поддержать Мустафаева и Муждабаева, росгвардейцы, в частности омоновцы, избивали и задерживали. Одного из крымских татар забили дубинками до потери сознания; он попал в больницу. Отмечалось, что омоновцы прицельно нападали на людей в очках, нанося удары по лицу; одному человеку сломали очки прямо на лице.

Кроме того, у дома Мустафаева силовики открывали огонь.

Между тем ДПС заблокировала дороги, помешав тем самым прибытию новых активистов.

Восемь местных жителей были задержаны. Позже в тот же день судьи подконтрольного России Бахчисарайского райсуда арестовали шестерых на сроки от 2 до 12 суток по статьям 20.3 либо 19.3 КоАП России (неповиновение законному требованию полицейского). Заседания незаконно проводились в закрытом режиме; к некоторым привлекаемым не допустили даже защитника.

Об открытии дела по факту конфликтов 13 апреля стало известно в середине сентября. 18-го числа прошлого месяца на допросе у Безуха побывал Дилявер Меметов, сын фигуранта третьего крымского дела "Хизб ут-тахрир" Ремзи Меметова. Следователь допрашивал его в статусе свидетеля, однако от дачи показаний бахчисараец отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции.

Квалификация дела тогда не уточнялась.