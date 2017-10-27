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Также: Украина, Россия, Азия, Политзеки, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Реджеп Тайип Эрдоган, Рефат Чубаров

новость Вылетная магистраль

Умеров и Чийгоз вылетели из Турции на Украину
27.10.2017
Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров в аэропорту Анкары. Фото: @andrii_sybiha
Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров в аэропорту Анкары. Фото: @andrii_sybiha
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статья Статья

Принуждение к свободе

Освободив руководителей Меджлиса по договоренности с президентом Турции, Путин признал, что Умеров и Чийгоз, как и другие лидеры крымских татар, не нарушители оккупационного спокойствия, а политические деятели, свободу которых нужно уважать. И это еще раз доказывает, что вопрос Крыма отнюдь не закрыт.

Виталий Портников
26.10.2017

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров вылетели из Анкары на Украину. Об этом сообщил посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сыбига.

"Родина ждет! Верим и боремся за возвращение каждого политзаключенного", - написал дипломат в Твиттере.

На 15:00 (16:00 мск) в Киеве запланирована встреча Умерова и Чийгоза с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Умеровым и Чийгозом. Они поблагодарили президента за усилия по их освобождению и "обратились к нему с призывом помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных в Крыму крымских татар, украинцев, людей других национальностей", сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Эрдоган выразил уверенность в новых встречах, в том числе и при его визитах в Украину, попросил передать Мустафе Джемилеву, председателю и членам Меджлиса крымскотатарского народа слова поддержки и пожелания успехов в деятельности, направленной на благо крымскотатарского народа", - написал Чубаров.

В среду российские власти предали Чийгоза и Умерова Турции. Из Симферополя их самолетом отправили в Анапу, а оттуда в Анкару. Как сообщал журналист Антон Наумлюк, их помиловал Владимир Путин. "Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы, - пишет Наумлюк. - По данным участников переговорного процесса об освобождении крымских татар, это является "политическим решением и итогом переговоров с участием Турции и Украины". Сообщалось, что сотрудники ФСБ требовали от Чийгоза и Умерова подписать прошения о помиловании, но те отказались.

"Рад вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо президенту Турецкой республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве", - написал в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко. - Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается".

В четверг в Кремле отказались комментировать сообщения о помиловании Путиным лидеров Меджлиса. "Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

11 сентября Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам общего режима по "делу 26 февраля". Коллегия в составе Виктора Зинькова, Алексея Козырева и Игоря Крючкова признала зампреда Меджлиса виновным по части 1 статьи 212 УК (организация массовых беспорядков). Именно такой срок политзеку просила назначить в судебных прениях прокурор Анастасия Супряга, это минимальный срок по данной статье.

27 сентября судья Симферопольского райсуда Андрей Кулишов приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по сфабрикованному обвинению в сепаратизме. В качестве дополнительного наказания на политика наложен запрет в течение двух лет по отбытии срока заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. 60-летний Умеров был объявлен виновным по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). До вступления приговора в законную силу политик оставался под подпиской о невыезде.

После заседания Умеров заявил сторонникам, пришедшими поддержать его у здания суда, что остается убежденным сторонником возвращения Крыма под контроль Украины. "Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - подчеркнул зампред Меджлиса.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
27.10.2017
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Международный Меджлис

Виталий Портников, 21.04.2017

Россия не отменит запрет Меджлиса. Ведь выполнить решение Международного суда ООН - это значит не просто поставить под сомнение выводы собственного "правосудия", но и разрешить свободные выборы, пусть даже для одного народа. И получить легитимных представителей этого народа, пользующихся куда большим доверием, чем разнообразные крымские гауляйтеры.

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