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Крымское управление ФСБ завершило расследование уголовного дела о призывах к сепаратизму в отношении члена Феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова. Об этом "Граням" сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.

"После ознакомления Сулеймана Кадырова с материалами делами оно пойдет в суд", - сказал адвокат.

Кадыров обвиняется по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму) за репост видео с комментарием "Крым - это Украина.

Во вторник на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. На вопрос корреспондента РИА "Новости", не боится ли она привлечения к ответственности за эти слова, Собчак сказала: "В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, - политзаключенные и невиновны".

О деле против Кадырова стало известно в октябре 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) активисту грозит до пяти лет колонии.

Поводом к преследованию Кадырова стала публикация, сделанная им, по разным данным, 21 или 29 марта 2016-го на личной ФБ-странице (после возбуждения дела недоступна). Активист перепостил со страницы пользователя Демьяна Демьянченко сюжет телеканала ATR с призывом вступать в крымскотатарский батальон "Аскер" и собирать средства для него. Как передавали "Крым.Реалии", репост активист сопроводил следующим комментарием: "Я, Кадыров Сулейман, поддерживаю данное видеообращение. Крым - это Украина".

5 октября прошлого года в дом Кадырова в Феодосии явились с обыском силовики. Они изъяли у активиста ноутбук и мобильник. 11 октября Кадыров побывал на допросе в крымском главке ФСБ, где ему и сообщили об открытии дела. Активист находится на свободе. Какая мера пресечения избрана ему, не уточнялось.