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новость Сигнал сбора

В Крыму ФСБ завершило следствие по делу о сепаратизме в отношении активиста Кадырова
25.10.2017
Сулейман Кадыров. Фото: 15minut.org
Сулейман Кадыров. Фото: 15minut.org
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Крымское управление ФСБ завершило расследование уголовного дела о призывах к сепаратизму в отношении члена Феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова. Об этом "Граням" сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.

"После ознакомления Сулеймана Кадырова с материалами делами оно пойдет в суд", - сказал адвокат.

Кадыров обвиняется по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму) за репост видео с комментарием "Крым - это Украина.

Во вторник на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. На вопрос корреспондента РИА "Новости", не боится ли она привлечения к ответственности за эти слова, Собчак сказала: "В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, - политзаключенные и невиновны".

О деле против Кадырова стало известно в октябре 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) активисту грозит до пяти лет колонии.

Поводом к преследованию Кадырова стала публикация, сделанная им, по разным данным, 21 или 29 марта 2016-го на личной ФБ-странице (после возбуждения дела недоступна). Активист перепостил со страницы пользователя Демьяна Демьянченко сюжет телеканала ATR с призывом вступать в крымскотатарский батальон "Аскер" и собирать средства для него. Как передавали "Крым.Реалии", репост активист сопроводил следующим комментарием: "Я, Кадыров Сулейман, поддерживаю данное видеообращение. Крым - это Украина".

5 октября прошлого года в дом Кадырова в Феодосии явились с обыском силовики. Они изъяли у активиста ноутбук и мобильник. 11 октября Кадыров побывал на допросе в крымском главке ФСБ, где ему и сообщили об открытии дела. Активист находится на свободе. Какая мера пресечения избрана ему, не уточнялось.

25 мая Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная по запросу ФСБ, <не усмотрела в публикации Кадырова /a> призывов к нарушению территориальной целостности России. По словам Джемиля Темишева, адвоката активиста, исследование также не обнаружило в посте активиста призывов к насилию и возбуждению межнациональной розни. В то же время, говорится в заключении экспертов, из комментария Кадырова к помещенному им видеосюжету следует, что он это видео одобряет. Несмотря на результаты исследования, дело закрыто не было.

54-летний Кадыров - выпускник Высшей школы МВД СССР. В 1991 году, когда потребовалось набрать в милицию полуострова крымских татар, его направили работать в Крым. Из милиции Кадыров уволился в марте 2014 года, отказавшись переходить на службу в российскую полицию. После этого сосредоточился на работе в крымскотатарском национальном движении.

1 ноября 2015 года у Кадырова уже проходил обыск. Он проводился по делу о гражданской блокаде Крыма.

После возбуждения дела о сепаратизме Росфинмониторинг включил активиста в список террористов и экстремистов. Кадырову заблокировали банковскую карту; теперь он лишен всяких доходов.

Кадыров - выпускник Высшей школы МВД СССР. В 1991 году, когда потребовалось набрать в милицию полуострова крымских татар, его направили работать в Крым. Из милиции Кадыров уволился в марте 2014 года, отказавшись переходить на службу в российскую полицию. После этого сосредоточился на работе в крымскотатарском национальном движении.

1 ноября 2015 года у Кадырова уже проходил обыск. Он проводился по делу о гражданской блокаде Крыма.

Павел Чиков. Фото с сайта "Новой газеты"
Павел Чиков, директор правозащитной ассоциации "АГОРА"
Логика простая - или сажайте Ксению Собчак рядом с обвиняемыми крымскими татарами, осужденными казанскими татарами, кубанскими, тверскими и челябинскими русскими за те же слова, или (гораздо лучше и правильнее) прекращайте все высосанные из пальца "крымские" уголовки о пресловутых призывах к сепаратизму.

Telegram-канал, 24.10.2017

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25.10.2017
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