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Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал на два месяца задержанного накануне в Бахчисарае крымского татарина, отца 12 детей Сервера Зекирьяева, сообщает "Крым.Реалии". Его обвиняют в членстве в "Хизб ут-тахрир".

"Арест до 11 декабря. Защита для суда обосновала возможность избрания более мягкого решения, домашнего ареста или залога. Двое из его детей - инвалиды, и он единственный кормилец. Я вижу по материалам дела, что там необоснованные обвинения. То, что следствие называет тайными встречами, это были открытые встречи, и слова моего подзащитного - это образец толерантности, о том, как надо уважительно относиться к людям другой веры", - отметил адвокат Алексей Ладин.

В суд были доставлены еще трое задержанных накануне, Сулейман Асанов, Мемет Белялов и Эрнест Аметов. Однако судебное заседание по избранию им меры пресечения приостановили для поиска переводчика с русского на крымскотатарский язык. Соответствующие ходатайство заявили защитники задержанных, судья его удовлетворил прошение, сообщил адвокат Маммет Мамбетов.

"Была возможность переговорить несколько минут с адвокатами, но никто не жаловался", - сказал защитник. По его словам, состояние подзащитных удовлетворительное. Мамбетов уточнил, что задержанные провели ночь в изоляторах временного содержания в разных городах - Симферополе, Саках и Евпатории.

У стен суда собрались более ста активистов, они пришли поддержать задержанных.

Накануне в Бахчисарае после обысков задержаны шестеро фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир" - крымские татары Асанов, Зекерьяев, Аметов, Белялов, Сейран Салиев и Тимур Ибрагимов.

Основным фигурантом ФСБ объявила Асанова. Ему вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным спецслужбы инкриминирует часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

Еще один фигурант дела, 31-летний Салиев - известный гражданский активист, уже подвергавшийся репрессиям оккупационных властей. 12 мая 2016 года, когда силовики явились задерживать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", Салиев с минарета мечети через громкоговоритель оповестил земляков о начавшихся обысках. После этого к домам подозреваемых начали стекаться граждане. На активиста сфабриковали протокол по части 2 статьи 20.2 российского КоАП (организация публичного мероприятия без согласования). Бахчисарайский райсуд оштрафовал Салиева на 20 тысяч рублей. 23 августа 2016-го судья верховного суда аннексированного Крыма Владимир Агин оставил постановление райсуда в силе. Когда во время рассмотрения жалобы Салиев заговорил на крымскотатарском языке, Агин расценил это как оскорбление суда.

26 января 2017 года Салиев был арестован на 12 суток за посты на личной ВК-странице. Публикация фото с флагами "Хизб ут-тахрир" была квалифицирована по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование запрещенной символики), а публикация песен чеченского барда Тимура Муцураева - по статье 20.29 кодекса (распространение экстремистских материалов). Адвокат Курбединов, отправившийся к Салиеву на обыск, был задержан, возвращен в Симферополь и там также арестован на 10 суток по части 1 статьи 20.3 за публикацию в Фейсбуке.

Это по меньшей мере пятое дело "Хизб ут-тахрир" на аннексированном полуострове и второе, по которому проходят жители Бахчисарая. Четверо фигурантов первого (севастопольского) дела уже отбывают сроки от 5 до 15 лет. Следствие по второму (ялтинско-алуштинскому) завершено; шестеро обвиняемых, заключенных в СИЗО, знакомятся с его материалами. Продолжается следствие по третьему (первому бахчисарайскому; четверо арестованных), а также симферопольскому делу, известному как четвертое (пятеро арестованных).