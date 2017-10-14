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В аннексированном Крыму проходят одиночные пикеты в поддержку арестованных по новому делу Хизб ут-тахрир" мусульман. Об этом сообщает крымскотатарский активист Заир Смедляев.

"Во многих регионах Крыма проводятся одиночные пикеты под лозунгами "Крымские татары не террористы", "Прекратить преследования крымских татар", "Освободить всех незаконно арестованных политических заключенных". Силовики пытаются незаконно им противостоять, составляют протоколы, грозят незаконными арестами, даже есть задержанные. Некоторых участников пикета пытаются похитить люди в штатском на частных автомобилях", - пишет Смедляев.

В Феодосии задержали пятерых, а в Старом Крыме четверых активистов, которые вышли на одиночные пикеты, сообщает "Крым.Реалии". Задержанных отвезли в райотделы полиции. В пятницу в Симферополе также задержали пикетчика. Его увезли в неизвестном направлении.

"Эти люди вышли в поддержку крымских татар, крымских мусульман, которых арестовываю, в отношении которых возбуждают дела по экстремизму и терроризму. Самое главное для всех жителей Крыма - это чтобы эти люди не пропали. Поэтому созванивайтесь со своими родственниками, ищите, где они находятся, кто их задержал, где их содержат", - призвал адвокат Эдем Семедляев.

Во четверг в Бахчисарае после обысков в рамках нового дела "Хизб ут-тахрир" задержаны шестеро крымских татар - Сулейман Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекерьяев, Эрнест Аметов и Мемет Белялов.

Основным фигурантом ФСБ объявила Асанова. Ему вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным спецслужбы инкриминирует часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

В среду Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал на два месяца всех шестерых фигурантов дела. У стен суда собрались более ста активистов, они пришли поддержать задержанных.

Это по меньшей мере пятое дело "Хизб ут-тахрир" на аннексированном полуострове и второе, по которому проходят жители Бахчисарая. Четверо фигурантов первого (севастопольского) дела уже отбывают сроки от 5 до 15 лет. Следствие по второму (ялтинско-алуштинскому) завершено; шестеро обвиняемых, заключенных в СИЗО, знакомятся с его материалами. Продолжается следствие по третьему (первому бахчисарайскому; четверо арестованных), а также симферопольскому делу, известному как четвертое (пятеро арестованных).