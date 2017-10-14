О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264768.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264768.html
Также: Украина, Россия, Война, Спецслужбы, Полиция, Право, Религия, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Эдем Семедляев, Заир Смедляев

новость В Крыму проходят одиночные пикеты в защиту арестованных мусульман

14.10.2017
Пикет в Крыму. Фото с ФБ-страницы "Крымской солидарности"
Пикет в Крыму. Фото с ФБ-страницы "Крымской солидарности"
Реклама

В аннексированном Крыму проходят одиночные пикеты в поддержку арестованных по новому делу Хизб ут-тахрир" мусульман. Об этом сообщает крымскотатарский активист Заир Смедляев.

"Во многих регионах Крыма проводятся одиночные пикеты под лозунгами "Крымские татары не террористы", "Прекратить преследования крымских татар", "Освободить всех незаконно арестованных политических заключенных". Силовики пытаются незаконно им противостоять, составляют протоколы, грозят незаконными арестами, даже есть задержанные. Некоторых участников пикета пытаются похитить люди в штатском на частных автомобилях", - пишет Смедляев.

В Феодосии задержали пятерых, а в Старом Крыме четверых активистов, которые вышли на одиночные пикеты, сообщает "Крым.Реалии". Задержанных отвезли в райотделы полиции. В пятницу в Симферополе также задержали пикетчика. Его увезли в неизвестном направлении.

"Эти люди вышли в поддержку крымских татар, крымских мусульман, которых арестовываю, в отношении которых возбуждают дела по экстремизму и терроризму. Самое главное для всех жителей Крыма - это чтобы эти люди не пропали. Поэтому созванивайтесь со своими родственниками, ищите, где они находятся, кто их задержал, где их содержат", - призвал адвокат Эдем Семедляев.

Во четверг в Бахчисарае после обысков в рамках нового дела "Хизб ут-тахрир" задержаны шестеро крымских татар - Сулейман Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекерьяев, Эрнест Аметов и Мемет Белялов.

Основным фигурантом ФСБ объявила Асанова. Ему вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным спецслужбы инкриминирует часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

В среду Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал на два месяца всех шестерых фигурантов дела. У стен суда собрались более ста активистов, они пришли поддержать задержанных.

Это по меньшей мере пятое дело "Хизб ут-тахрир" на аннексированном полуострове и второе, по которому проходят жители Бахчисарая. Четверо фигурантов первого (севастопольского) дела уже отбывают сроки от 5 до 15 лет. Следствие по второму (ялтинско-алуштинскому) завершено; шестеро обвиняемых, заключенных в СИЗО, знакомятся с его материалами. Продолжается следствие по третьему (первому бахчисарайскому; четверо арестованных), а также симферопольскому делу, известному как четвертое (пятеро арестованных).

Оставить комментарий Обсудить
14.10.2017
новость Новости по теме
12.10.2017 Суд в Крыму арестовал фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир" →
11.10.2017 В Бахчисарае задержаны фигуранты нового дела "Хизб ут-тахрир" →
05.10.2017 Аресты фигурантов второго крымского дела "Хизб ут-тахрир" продлены до 8 декабря →
01.10.2017 Крымский политзек Сайфуллаев оштрафован за пост четырехлетней давности →
10.09.2017 Крым: апелляции политзеков Абдуллаева и Исроилова закрыли от публики →
09.09.2017 Зейтуллаева доставили в колонию в Башкирии →
26.01.2017 В Крыму арестованы адвокат Курбединов и активист Салиев →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
новость Москва выгораживает Асада
Михаил Ульянов. Кадр Russia Today
новость Эксперты: У Мединского нет базовых навыков
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
статья ЦРУ против РКН
Илья Мильштейн
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
в блоге Дело Бученкова: апофеоз
7
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру
в блоге Русским недодали
383
новость Россия губит заложника
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость Очередная голодовка строителей космодрома
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
новость РКН против "зацепинга" и "руфинга"
Зацеперы. Кадр видеоролика
в блоге Сирийцы и ташкентцы
383
новость МОК призвывют наказать Россию
Скотт Блэкман. Фото: teamusa.org
новость Сенцова привезли в Лабытнанги
Олег Сенцов. Фото: Грани.Ру
новость В Твиттере ловят русских
Логотип "Твиттера"
новость Трамп грозит Ирану
Дональд Трамп. Кадр CNN
новость Хищения на пайках для Росгвардии
Кадр рекламного ролика Барышского мясокомбината
новость Жучок под видом антивируса
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Профессора выслали из Польши
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl
новость Израиль выходит из ЮНЕСКО
Биньямин Нетаньяху. Фото: gov.il