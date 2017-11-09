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На погранпункте "Армянск" при въезде в аннексированный Крым с континентальной Украины в среду вечером были без объяснения причин задержаны семеро крымских татарок, в том числе жены пятерых политзеков, отправленных в СИЗО по делам "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает QHA.

К силовикам попали Мерьем Куку и Зарина Джеппарова (жены соответственно Эмир-Усеина Куку и Арсена Джеппарова, ялтинско-алуштинское дело "Хизб ут-тахрир"), Алиме Абдуллаева, Фатма Исмаилова и Гузель Салединова (жены Теймура Абдуллаева, Рустема Исмаилова и Айдера Салединова, симферопольское дело "Хизб ут-тахрир"), а также Лиана Билялова и Фера Абдуллаева.

Как пояснял на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, женщины возвращались из Херсона, куда ездили для оформления документов своим детям.

Крымчанок остановили около 19 часов и отвели в вагончик пограничников. Там их поместили отдельно друг от друга, приставив к каждой автоматчика. У всех задержанных изъяли мобильники и скопировали оттуда списки контактов.

Женщин опрашивали по одной. Силовиков интересовало, кто мужья и родственники задержанных, на какие средства живут родители, не собираются ли задержанные уезжать в "Исламское государство", зачем они посещали в Херсон и не встречались ли они там "с кем-то, кто мог нарушить закон".

Салединовой и Алиме Абдуллаевой стало плохо. Вторая из женщин потеряла сознание. Пограничники заявили, что задержанные устраивают "театральное представление"; скорую Абдуллаевой вызвали лишь через 40 минут. Медики провели осмотр, после чего удалились.

К задержанным выехал адвокат Эдем Семедляев в сопровождении Наумлюка. Силовики около 40 минут не допускали юриста к задержанным. В итоге примерно в полночь ему разрешили пройти, но лишь при условии, что он будет пересекать границу с континентальной Украиной.

Около 0:45 всех женщин освободили после примерно шести часов задержания. При этом по российским законам их не имели права задерживать более чем на три часа.

Между тем после известия о задержании женщин к границе выдвинулись их родственники и журналисты. При приближении к "Армянску" полиция начала останавливать машины. В частности, автомобиль из Джанкоя остановили в Красноперекопске (Яны-Капу), заявив, будто водитель и его пассажиры предположительно пьяны. Проверка на месте этого не подтвердила. Тогда гаишники повезли задержанных на освидетельствование в больницу. К ним от "Армянска" направился адвокат Семедляев.

Около 2 часов ночи задержанных отпустили.