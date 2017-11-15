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Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", готовящийся ко второму, окончательному чтению, вопрос оккупации Крыма. Об этом сообщает "Ліга.net" со ссылкой на секретаря комитета Ивана Винника, депутата от Блока Петра Порошенко.

Положения о Крыме, рассказал депутат, добавлены по всему тексту законопроекта. Датой начала оккупации, как и в других официальных украинских документах, указано 20 февраля 2014 года.

Одновременно исключены упоминания как минских соглашений, так и норм, к этим соглашениям отсылающих.

По требованию фракции "Самопомощи" в документе также указали на обязательство государства-оккупанта полностью обеспечивать оккупированные территории.

По инициативе Народного фронта в документ включено положение, согласно которому освобождение территории от оккупации верифицируется указом президента.

Сам Винник, передает "Украинская правда", ранее предложил включить в законопроект норму о разрыве дипломатических отношений с Россией. Однако как ряд депутатов, так и президент страны Петр Порошенко выступили против.

В итоге, передавал во вторник "Интерфакс-Украина", профильный комитет Рады договорился считать разрыв дипотношений прерогативой исполнительной власти. В то же время Винник заметил: "Закон предоставит РФ статус агрессора. При таких условиях очевидно, что дипломатические отношения исполнительной властью будут разорваны во исполнение этого закона".

Законопроект, подготовленный Советом национальной безопасности и обороны Украины, был внесен в Раду 4 октября президентом Порошенко. 6 октября документ прошел первое чтение. Ко второму чтению было подано 653 поправки.

В преамбуле законопроекта констатируется, что Россия ведет вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории с помощью своих вооруженных сил. На законодательном уровне такая характеристика ситуации дается впервые.

Во вторник 3-й комитет Генассамблеи ООН одобрил новую резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Теперь документ будет вынесен на общее голосование Генассамблеи. Новая резолюция, подтверждая непризнание аннексии региона, содержит и ряд новых претензий к России. В частности, от оккупанта требуют немедленно исполнить решение Международного суда ООН об обеспечительных мерах по иску Киева к Москве. В частности, суд обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и снять иные ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов, а также восстановить в Крыму обучение на украинском языке.