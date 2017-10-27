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Российские власти Крыма сообщили родственникам исчезнувшего в 2014 году на полуострове крымского татарина Лемара Алядинова о его смерти, сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на правозащитницу, представительницу "КрымSOS" Евгению Андреюк.

По официальной версии, тело Алидянова было найдено еще в 2014 году, тогда же его и захоронили. По словам Андреюк, родственники пропавшего пока не получили никаких документов о его смерти.

Движение против рабства "Альтернатива" распространило объявление о поиске Алядинова. В объявлении говорится, что пропавший жил в Узбекистане, осенью 2013 года он уехал на заработки в Ростов. Из Ростова Алядинов поехал в Крым проведать родственников, которые жили в селе Степное. По дороге мужчину обокрали, до полуострова он добрался без документов. Алядинов погостил у родственников и уехал в Ялту, где работал на различных стройках. Из Ялты он несколько раз звонил домой в Узбекистан с чужих телефонов. Последний телефонный разговор с ним состоялся 2 августа 2014 года. Алядинов сказал, что у него все в порядке, и к Новому году пообещал приехать домой. 23 августа того же года родственники из Узбекистана сами набрали номер с которого им звонил Алидянов, но получили ответ, что он там больше не работает.

По информации "Альтернативы", в дальнейшем Алядинов мог жить и работать в Луцке на Украине. Как утверждалось, он потерял память. По другим сведениям, пропавший находился в Симферополе.

Похищения крымских татар в Крыму начались в марте 2014 года, еще до формальной аннексии полуострова. Осенью 2014-го, одновременно с началом фабрикации против уголовных дел против крымских татар, исчезновения прекратились, но однако летом следующего года начались вновь. Всего с момента аннексии Крыма на полуострове исчезли 44 его жителя, 17 из них впоследствии нашлись, 19 считаются пропавшими без вести, шестеро были найдены мертвыми, двое оказались в местах лишения свободы.