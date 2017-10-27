О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.265109.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.265109.html
Также: Украина, Война, Россия, Криминал, Политика, Мир, Европа, Происшествия

новость Российские власти сообщили о смерти пропавшего крымского татарина

27.10.2017
Лемар Алядинов. Фото: protivrabstva.ru
Лемар Алядинов. Фото: protivrabstva.ru
Реклама

Российские власти Крыма сообщили родственникам исчезнувшего в 2014 году на полуострове крымского татарина Лемара Алядинова о его смерти, сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на правозащитницу, представительницу "КрымSOS" Евгению Андреюк.

По официальной версии, тело Алидянова было найдено еще в 2014 году, тогда же его и захоронили. По словам Андреюк, родственники пропавшего пока не получили никаких документов о его смерти.

Движение против рабства "Альтернатива" распространило объявление о поиске Алядинова. В объявлении говорится, что пропавший жил в Узбекистане, осенью 2013 года он уехал на заработки в Ростов. Из Ростова Алядинов поехал в Крым проведать родственников, которые жили в селе Степное. По дороге мужчину обокрали, до полуострова он добрался без документов. Алядинов погостил у родственников и уехал в Ялту, где работал на различных стройках. Из Ялты он несколько раз звонил домой в Узбекистан с чужих телефонов. Последний телефонный разговор с ним состоялся 2 августа 2014 года. Алядинов сказал, что у него все в порядке, и к Новому году пообещал приехать домой. 23 августа того же года родственники из Узбекистана сами набрали номер с которого им звонил Алидянов, но получили ответ, что он там больше не работает.

По информации "Альтернативы", в дальнейшем Алядинов мог жить и работать в Луцке на Украине. Как утверждалось, он потерял память. По другим сведениям, пропавший находился в Симферополе.

Похищения крымских татар в Крыму начались в марте 2014 года, еще до формальной аннексии полуострова. Осенью 2014-го, одновременно с началом фабрикации против уголовных дел против крымских татар, исчезновения прекратились, но однако летом следующего года начались вновь. Всего с момента аннексии Крыма на полуострове исчезли 44 его жителя, 17 из них впоследствии нашлись, 19 считаются пропавшими без вести, шестеро были найдены мертвыми, двое оказались в местах лишения свободы.

Оставить комментарий Обсудить
27.10.2017
статья Статьи по теме

Где наши пропадали

28.09.2016

Похищения и убийства - в оккупированном Крыму практикуются чеченские методы. Репрессии против крымских татар и украинских патриотов стали рутиной. Девять убитых, 15 пропавших без вести. О них молчат российские СМИ. В Киеве активисты пикетируют российское посольство с требованием расследовать крымские преступления. Видеорепортаж.

новость Новости по теме
17.03.2017 Amnesty International: В Крыму стремительно ухудшается положение с правами человека →
15.03.2017 В Феодосии оперативники ФСБ похитили крымского татарина и угрожали ему убийством →
13.03.2017 Близкие политзеков - граждан Украины призвали Европарламент к новым санкциям против России →
09.03.2017 Россия просит Международный суд ООН отказать Украине в установлении обеспечительных мер →
06.03.2017 В Гааге начались слушания по иску Украины к России →
13.02.2017 Начался повторный суд над крымским мусульманином Зейтуллаевым →
05.02.2017 Аресты фигурантов второго дела крымских мусульман продлены до 8 апреля →
29.12.2016 Арест крымского "диверсанта" Сулейманова продлен до 30 января →
27.12.2016 Приговор крымскому мусульманину Зейтуллаеву отменен как неоправданно мягкий →
10.12.2016 На Украине расследуют 88 дел о нарушении прав человека в Крыму →
15.10.2016 На Форуме свободной России принята резолюция в поддержку крымских татар →
07.09.2016 По первому делу крымских мусульман дали сроки от пяти до семи лет →
18.07.2016 "Мемориал" признал политзаключенными фигурантов первого крымского дела "Хизб ут-тахрир" →
05.07.2016 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму →
27.06.2016 Свидетельства против Ислямова дал исчезнувший ранее крымский татарин Аблязимов →
09.06.2016 В Крыму пропал 20-летний студент Джохар Мелясанов →
16.02.2016 В Симферополе пропал крымский татарин Аляутдинов →
24.01.2016 В Симферополе, возможно, найдено тело пропавшей 16-летней Разаковой →
14.01.2016 В Симферополе пропала 16-летняя крымская татарка Разакова →
07.01.2016 В Симферополе пропал крымский татарин Аблязимов →
22.12.2015 Крымского татарина пытками пытались заставить сотрудничать с ФСБ →
20.12.2015 Правозащитник: Исчезновение крымчан Терехова и Ганиева напоминает похищение →
03.09.2015 Обнародован список жителей Крыма, пропавших после начала оккупации →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама


Выбор читателей
новость Реальные потери в Сирии
Справка о смерти российского наемника. Источник: Reuters
статья Матильда в Октябре
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Новый "черный список" США
Госдепартамент США. Фото: state.gov
в блоге Президент и актриса
383
статья Марксист и Фельгенгауэр
РЕКЛАМА
новость Каталония объявила независимость
Демонстрация в Барселоне 21 октября 2017 года. Кадр La Vanguardia
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Поклонская напала на Чайку
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
новость Отставка ректора Московского политеха
Андрей Николаенко. Фото: mospolytech.ru
в блоге Марков провалился с куплетами
383
новость Домашний арест Апфельбаум
Софья Апфельбаум. Фото с личной ФБ-страницы
новость Баннер "Путин, ты ответишь за "Норд-Ост".
Баннер "Путин, ты ответишь за "Норд-Ост". Фото из Твиттера "Навальный LIVE"
в блоге Мединский не сдал партбилет
383
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
новость Арест активистов "Артаподготовки"
Юрий Корный и Андрей Кептя
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Твиттeр запретил рекламу RT
Логотип "Твиттера"
новость Эмбарго дошло до свиней
Свинья. Фото: piginfo.ru
новость Путин за жесткие меры
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru