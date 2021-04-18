

Задержание Александра Федуты. Кадр ОНТ

История с захватом в Москве белорусских граждан Александра Федуты и Юрия Зенковича, который также является гражданином США, не могла не получить продолжения. И она его получила. Лукашенко с Путиным запрыгнули в один окоп и отстреливаются оттуда плечом к плечу от проклятых американцев. КГБ и ФСБ заявили в один голос: Зенкович с Федутой планировали военный переворот в Беларуси и физическую ликвидацию Лукашенко. ФСБ утверждает, что на 9 мая, КГБ - что в июне-июле этого года. Согласно заявлению российского ведомства, Зенкович "после консультаций в Польше и США" приехал в Москву на переговоры с представителями Вооруженных сил Беларуси. Которых должен был уговорить на переворот "с участием местных и украинских националистов". Куда же без визитки Яроша.

Самыми яркими деталями поделился, как обычно, Лукашенко: его физическое устранение планировалось "высшим политическим руководством" США. Причем Путин якобы требовал от Байдена ответа в телефонном разговоре - зачем, мол, Лукашенко хотел уконтрапупить. Нечего было Байдену ответить. Только "булькал" в ответ. Так ладно бы только Лукашенко, зачем-то "ЦРУ или ФБР" подготовили погреб на Гомельщине, куда должны были посадить "ребенка одного, второго, как получится". Правда, трое сыновей уже подросли. И затолкать в погреб старших - Виктора или Дмитрия - американцам было бы нелегко. Но все же для отца они остаются детьми. И отцовское сердце не выдержало. Он терпел-терпел, рисовал красные линии и отодвигал их, но теперь все: "Это будет страшная резня. Сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется".

Конечно, "мочить" США, как бы сильно ни хотелось, у него руки коротки. Если бы к нему в мире относились сколько-нибудь всерьез, да и он сам к собственным словам, это заявление означало бы неминуемую войну. Но значить оно будет едва ли больше, чем объявление Иди Амином эфемерной войны США, которая закончилась через день его победой, оставшейся незамеченной в мире. Так что бомбить будут не Вашингтон, а Воложин. Фигурантов дела о "перевороте" может ждать прокурорский запрос смертной казни, после чего наступит драматическая пауза. Для эффекта максимального устрашения общества. Посадок станет еще больше, статьи и сроки еще жестче, заговоры будут ветвиться и множиться. Новый 1937-й в Беларуси не заканчивается, конца-края ему не видно.

Но это, в общем, уже рутина. А тут явно готовится и что-то новенькое. Так, вместе с обвинениями в адрес американского руководства Лукашенко анонсировал некое "принципиальное решение", самое важное за долгие годы его президентства: "Это будет очень серьезно". Недавний вояж Мишустина в Минск, перетасовка "дорожных карт" интеграции и встреча Лукашенко с Путиным, назначенная на день рождения Ленина (а они оба увлекаются такого рода нумерологией), подсказывают, что один на двоих окоп для войны с американцами может быть узаконен: собственным декретом Лукашенко утвердит демонтаж белорусской государственности в виду чрезвычайной угрозы.

Нередко после того, как Лукашенко грозился, что вот-вот будет "очэнь інцерэсна", все заканчивалось пшиком, как это часто бывает у людей с языком без костей. Гора и в этот раз может родить мышь, пострадает только Воложин. Но это только если таблетки снова не завалятся за диван. Если завалятся, то на день рождения Ленина мы можем услышать победные реляции об СССР 2.0. Либо Беларусь превратится в одну большую "Минскую народную республику" на военном положении, где "иногда не до законов" станет единственным законом.

А что в реальности стоит за этим "военным переворотом"? В реальности была zoom-конференция семерых разгневанных мужчин: пушкиниста, доктора философии, психиатра, миграционного адвоката, тренера и бывшего директора совхоза. Поскольку они вышли из одной аграрной сферы, Лукашенко о последнем всегда с некоторой нежностью отзывается. Вот и сейчас заметил, что Григорий Костусев там "появился в меньшей степени". Его и в 2010 году не стали держать в тюрьме, в отличие от остальных кандидатов в президенты. И, наконец, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз", с 2006 года живущий в эмиграции. Можно было бы подумать, что именно ему отведут ключевую роль в организации переворота. Но нет. Имя Игоря Макара не фигурирует в пропагандистском телесюжете. Главными злодеями назначены двое: пушкинист и миграционный адвокат, гражданин США, который не так давно работал разносчиком пиццы в Денвере. Одним словом, вашингтонский обком совсем уже мышей не ловит, нанимает на ответственную работу кого ни попадя. Поэтому КГБ их разоблачил, схватил и заточил.

А если серьезно, то пора бы уже перестать белорусским политикам надеяться на Москву в каком бы то ни было аспекте. В том числе как на безопасный хаб для встреч. Это теперь вражеская территория. Защищенный тыл. Где встретят с наручниками и мешком на голову. Впрочем, сейчас даже Валерий Цепкало (самый пророссийский политик из тех, кто решился бросить вызов Лукашенко), у которого на днях умерла сестра в России, понял, что туда ехать нельзя. Дойдет и до понимания, что помощи оттуда ждать нечего. Один окоп, один двухголовый фюрер.