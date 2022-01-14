

Протест в Алматы 5 января. Кадр France24

В Казахстане давно уже было очень плохо с независимыми СМИ - хуже, чем в России или Беларуси. К тому же как минимум с 2009 года в стране блокируют неугодные сайты и даже целые соцсети. Источников альтернативной информации было немного, поэтому вовне транслировалась искаженная картинка безоблачного благополучия. Когда Казахстан вспыхнул, появилось множество версий происходящего. События развивались с фантастической скоростью, да еще при почти постоянно отключенном интернете. Настоящее раздолье для конспирологов.

И вот восстание вроде бы подавлено, интернет включен, но туман так до конца и не рассеялся. Почему мирные протесты стремительно переросли в массовые беспорядки? Кто эти вооруженные люди, которые несколько дней вели бои с полицией и армией? Что заставило Токаева призвать интервентов? Где Назарбаевы? Ни на один из этих вопросов нет однозначного ответа.

20 000 одних террористов

Самая неадекватная версия событий - официальная. Если верить Токаеву, некие хорошо обученные, подготовленные за рубежом, организованные, координируемые из "специального центра" террористы в количестве 20 тысяч осуществили против Казахстана акт вооруженной агрессии.Для сравнения: согласно оценкам ЦРУ, 20-30 тысяч человек - это численность всех боевиков ИГИЛ на момент, когда группировка контролировала максимальную территорию в Ираке и Сирии в 2014 году.Кто такие, откуда, что им надо было в Казахстане - неизвестно. Знамен они на захваченных зданиях не вывешивали, требований не выдвигали. Еще и трупы соратников из моргов выкрали , чтобы следов не оставить. А единственным захваченным живьем "террористом", которого казахские власти предъявили миру, оказался джазовый пианист из Кыргызстана Даже такие прожженные полевые пропагандисты, как Ворсобин и Коц, говорят , что не видели на месте событий бородатых ваххабитов. И что нельзя так, дескать, в современном мире - заявлять о террористах, международных боевиках, не показывая их. (Нет, они прекрасно знают, что можно. Но в этом случае даже им показалось, что это уже как-то чересчур.)Или вот Марков, всегда готовый самую фантастическую чепуху поддержать, считает , что не могло там быть исламистов: "Исламистов тоже выводим (за скобки. -). Казахи верующие, но они верующие как мы. Население как у нас. Празднуют религиозные праздники два-три раза в год. Или когда трагедии какие-нибудь происходят, просят господа помочь. А так никаких..."Хотя Маркова вряд ли можно считать экспертом в вопросах религии, да и вообще хоть в чем-то, "казахский ислам" - действительно устоявшийся термин. Под которым принято понимать ислам, разбавленный древними тюркскими верованиями или идеями суфизма. А то и попросту слабую, умеренную религиозность. Не самая благоприятная почва для исламизма, в самом деле.Но вот Сатановский слышал , как на видео в толпе кричали "Аллах акбар!". Ему этого достаточно. А руководителю фракции "Единой России" в Госдуме Васильеву просто "очевидно", что это были "исламские боевики". Почему? Потому что США ушли из Афганистана, вот почему.

22 000 одних НКО

Игра престолов

Все это устроил Токаев

Все это устроил Назарбаев

Никто ничего не устраивал, но Путин всех переиграл

Насчет участия Запада в казахстанских событиях кремлевские пропагандисты были гораздо более единодушны. Разве что упомянутый выше Марков, как "честный аналитик", заявил: "Это не американцы". Вот там и там американцы, конечно, а тут - нет.Остальные, даже если не обвиняли Запад напрямую, все равно его как-нибудь да приплетали. Любопытно, как оказались зарифмованы число "террористов" и число НКО, действующих в Казахстане. Азаренок (СТВ, Беларусь):В чем именно виноваты НКО, неизвестно, но определенно виноваты. Потому что получают западное финансирование. А Казахстан должен принять свою судьбу: его будущее - в союзе с Россией. Иначе ему грозят хаос, погромы и раскол на несколько частей.Очень популярной в соцсетях стала версия про войну кланов/жузов. Подарок для поклонников политического детектива, способных запоминать массу новых имен и сложные взаимосвязи между ними.Но вот что примечательно: политики и эксперты из Казахстана гораздо реже говорят о "войне кланов", а жузы так и вовсе практически не упоминают. Возникает впечатление, что сторонние эксперты вольно или невольно впадают в грех экзотизации, подчеркивая "причудливые" особенности далекой страны и народа.Одним из первых подробно и цветисто изложил такую версию профессор Андрей Зубов. В его трактовке Токаев - бедный дальний родственник, нанятый богатыми. Который "улыбался и ждал". И наконец дождался. А казахи, которые желали равного участия "всех кланов и жузов" в общественной жизни и распределении богатств, получили вместо этого государственный переворот в пользу бедного дальнего родственника. Который видел себя новым просвещенным деспотом. Братья Сатыбалды, племянники Назарбаева, увлеченные радикальным исламом, "правоверные мечтатели", восстали против него. Мобилизовав "простой малограмотный люд", который начал погромы. После чего Токаев вынужден был пойти на поклон к Путину. Теперь же Казахстан, по версии Зубова, ожидает "колониальная" и "межрелигиозная" война.Устав ОДКБ не предусматривает, что войска организации (на чем когда-то активно настаивал Лукашенко) могут быть использованы для подавления протестов. Или во внутриэлитных разборках одной из сторон. Но по факту именно так они и оказались использованы. Во время войны за Нагорный Карабах им якобы устав помешал, а как с призрачными "террористами" воевать - так это запросто.Вот Затулина ничто не смущает Примерно такой же точки зрения придерживается Делягин. Только цели ввода войск ОДКБ они обозначают по-разному. Затулин обтекаемо говорит про необходимость "поддержать саму идею стабильности", а Делягин - про "возвращение русских земель" ("чтобы боялись глаза на русского поднять, а не то что все эти латиница и языковые патрули").Что до протестов, то их, по мнению Делягина, "стимулировал" сам Токаев:При всей одиозности Затулина с Делягиным, сама версия имеет право на существование. Лукашенко в разгар протестов в 2020 году как будто изо всех сил хотел, чтобы Путин ввел войска. Для чего старательно изображал "иностранное вторжение", заявляя, что Польша вот-вот захватит Гродненщину. Но Путин ему ответил, что пока не будет погромов, поджогов и захватов административных зданий, он ничего вводить не станет. Кто знает, не запомнил ли Токаев тогда эту формулу?Назарбаев ушел с поста президента в 2019 году как раз на фоне нарастающего социального напряжения, которое сопровождалось акциями протеста. Выглядело это так, словно он выводит себя из-под удара. Почему бы не предположить, что он снова проделал этот трюк? Не самая популярная версия, но на ней первое время настаивал главный личный враг Назарбаева, его персональный Троцкий - Мухтар Аблязов. Некогда "младореформатор", потом банкир, а после - изгнанник, заочно приговоренный на родине к пожизненному заключению.Согласно некоторым версиям событий, именно Аблязов организовал протесты. Причем их штаб находился в Киеве. Аблязову это, кажется, льстило, и он не спорил, наоборот, подыгрывал. Хотя в реальности нет никаких признаков того, что он влиял на ход событий. Примерно столь же убедительна версия о том, что протесты устроил канал NEXTA. Соловьев, кстати, их объединил в одну.По мнению Аблязова, беспорядки были устроены самой властью (читай: Назарбаевым) руками криминальных элементов в качестве инструмента защиты от протестов, которые приняли опасный для нее размах.Альнур Мусаев, в прошлом глава КНБ и друг Рахата Алиева, опального зятя Назарбаева, считает , что в ситуации вспыхнувших протестов Назарбаев не имел ни моральных, ни физических сил управлять страной. Поэтому он дал Токаеву полный карт-бланш на руководство в этот кризисный период. А Токаев, человек ведомый, побежал за поддержкой к Путину и Лукашенко.

По мнению Мусаева, Назарбаев не причастен к организации массовых беспорядков. Они возникли стихийно: "Не было такого, чтобы [кто-то как] президент Трамп дал приказ штурмовать Капитолий. Такой ситуации не было однозначно".

В интервью австрийскому агентству APA Мусаев пояснил, что казахские спецслужбы бездействовали, не получая четких приказов. В частности, Масимов, недавний глава КНБ (ныне обвиненный в госизмене), распустил по домам сотрудников. Что позволило неизвестным захватить здание Комитета и завладеть хранившимся там арсеналом оружия.

Мусаев называет действующего президента Казахстана "абсолютной марионеткой" Москвы. Именно Путин, по его мнению, настроил Токаева на то, чтобы действовать максимально жестко и отдать приказ стрелять на поражение без предупреждения.

Мусаев утверждает, что личная охрана президента теперь состоит из россиян, а все ключевые центры коммуникации отданы под контроль российских войск.

Все это устроил Путин

Жанара Ахметова (Жанна Бота), в прошлом соратница Аблязова, один из лидеров "Демократического выбора Казахстана", уверена , что события в Казахстане инспирированы Путиным, которого не устраивала слишком независимая политика Назарбаева. К тому, что произошло сейчас, начали готовиться примерно за полгода, когда Назарбаев стал подвергаться в российских СМИ информационной атаке. Стоит обратить внимание на кампанию по поводу "языковых патрулей": русофобия, пещерный национализм, бесчинство, Майдан...

"Это был план, который осуществлялся поэтапно. Я всегда говорила, что как только падет Беларусь, следом немедленно падет Казахстан. Причем мирно - положат в руки Путину, и все. И когда с Лукашенко все решилось к концу прошлого года, стало понятно, что всё, он в кармане у Путина, осталось положить в карман Назарбаева", - говорит Ахметова (Бота).

Схожей версии придерживается украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса: "Пока украинцы радовались, что в Казахстане загорелось зарево свободы и Путин опять получит по голове, сам Путин вместе с Токаевым провели блестящий блицкриг против Назарбаева. В результате реальную власть в Казахстане получил Путин. Пока украинцы и Запад переживали о том, что Путин двинется на Запад, Россия укрепила позиции СССР на Востоке. Приструнив Казахстан за несколько дней. И показав всем вокруг, что будет, если вздумают играть в независимую игру".

Это устроил Путин... на свою голову

Это все устроили англичане с Зеленским

Украинский проект "Информационное сопротивление" опубликовал аналитическую статью , согласно которой изначальные протесты спровоцировал Кремль, но "все пошло не по плану". По версии авторов статьи, большая часть перестрелок в Алматы организована спецслужбами РФ с использованием местных полукриминальных групп. И не в восторге Кремль прежде всего от самого Токаева. Поэтому, когда последний пригласил в страну войска ОДКБ, он сделал "интересный и сильный ход", а не утратил контроль над ситуацией, как принято считать. Тем самым Токаев не только предупредил сценарий запуска проекта "народных республик" на севере Казахстана, но и заставил российских десантников отстреливать российскую же агентуру. К слову, по информации проекта Gulagu.net, беспорядки организовали кураторы из ФСБ руками освобожденных специально для этого уголовников (хотя этот источник большого доверия не вызывает).С чем определенно можно согласиться, так это с утверждением, что протесты не были "рукотворными":Происки Запада российские пропагандисты на пару с белорусскими разоблачали непрерывно - но все же походя, дежурно и ритуально. В порядке пятиминутки ненависти. Без какой-либо конкретики. Мол, Запад он и есть Запад. Вмешивается, понимаешь, бесстыдно в наши внутренние дела на всех континентах.

Но были и любопытные исключения. Версии с конкретными странами и даже фамилиями.

Так, например, консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ, искрометный профессор Игорь Панарин углядел в казахстанском кризисе "британские уши": "План "цветной революции" в Казахстане был разработан в Лондоне, а главной фигурой, с которой все обсуждалось, был Зеленский. Напомню, что в ходе его визита в Великобританию у него была личная встреча с директором британской разведки MI6. На это многие обратили внимание. Они говорили о Казахстане и разработке плана "цветной революции"".

Панарин добавил, что для этой цели в Киеве создали две резидентуры британской разведки MI6 и выделили для этого помещения. Плановая работа по дестабилизации была начата около года назад, а оппозиционеры из Казахстана, которые проживали в Лондоне, перебрались в Киев. У них есть свои люди и в правительстве, и в силовых структурах.

Кажется, Панарин черпал вдохновение из того же источника, что и Александр Травников, в прошлом сотрудник КГБ СССР, а теперь писатель. Или писатель с профессором просто ходят вместе в баню, например.

Травников поведал следующее: "Осенью 2021 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встречался с руководством МИ-6 и согласился поддержать организацию политических изменений в Казахстане. За это ему было гарантировано в будущем убежище на Западе и предоставление виллы в Голландии... На специальных базах в Киеве было сконцентрировано до 2 тысяч боевиков из 10 тысяч ранее вывезенных из Афганистана в Косово американцами моджахедов".

Кровавое многоточие

Кроме самых отъявленных лгунов и фантазеров, в версию "иностранного вторжения" при участии "20 тысяч террористов" никто не верит. Таким образом, войска ОДКБ выполнили роль то ли карательных подразделений, использованных против восставшего народа, то ли "крыши" одной из сторон внутреннего конфликта, похожего на мафиозные разборки.Интересно, что колоритный Дикий Арман , ключевая фигура версий, согласно которым на улицах орудовали управляемые криминальные элементы, публично выступал за "мирные митинги", против хаоса, анархии и грабежей.

Одного этого факта, конечно, недостаточно, чтобы утверждать, что массовыми беспорядками управляла агентура ФСБ. Кто кого переиграл и кто на ком стоял, выяснится позже.

А пока наверняка мы знаем только то, что убиты пенсионеры, дети, совершенно случайные люди. Ни живых, ни мертвых "боевиков", чьи бы они ни были, мы не видели.