От паники - к оккупации
Совет СНГ в Сочи. 2017 год. Фото: kremlin.ru
Массовый бунт казахстанцев под лозунгом "Старик, уходи!" - это крах "назарбаевского транзита", уютной и надежной постсоветской системы контролируемой передачи власти. Для Путина любой майдан - одновременно экзистенциальная угроза и окно возможностей. Его паника всегда чревата новой агрессией.
Алексей Макаркин, политолог
Газовые протесты в Казахстане продемонстрировали уязвимое место местной модели властного транзита. Обычно уязвимость ищут во внутриэлитных отношениях, но за казахстанскими массовыми выступлениями пока не видно каких-либо влиятельных игроков. Триггером выступил стремительный рост цен на сжиженный газ, но основная причина - общее социальное расслоение, недовольство многих казахстанцев социально-экономической политикой, которую они считают несправедливой.
Характерно, что Нурсултан Назарбаев с момента своего ухода с поста президента в 2019 году демонстрирует, что его отставка - это не игра и на свою должность он не вернется. К новому президенту Касым-Жомарту Токаеву постепенно переходят официальные полномочия, оставшиеся у Назарбаева после отставки... Не подтвердилась и популярная в 2019-м версия о том, что Токаев - это переходный президент, который вскоре уступит власть председателю сената Дариге Назарбаевой. В реальности Дарига уже в мае 2020 года покинула пост спикера, а теперь является лишь депутатом мажилиса от "Нур Отан".
Но люди все равно считают, что страной реально продолжает править Назарбаев.
Кирилл Рогов, политолог
До вчерашнего дня назарбаевский сценарий выглядел образцом авторитарного транзита и заявкой на модель, повторить которую будут стремиться другие стареющие авторитарные правители. Вчера стало ясно, что "лидеров нации", "отцов отечества" не бывает в этом социальном пространстве. "Елбасы" (лидер нации) превратилось в "шалкет" (старик, уходи).
До вчерашнего дня протесты в Беларуси в 2020 г. и в России в 2020-2021 могли казаться неудачными всполохами гордыни городской интеллигенции, не желающей смириться с новой реальностью "нелиберального капитализма". Казахстанские протесты придают им новый смысл и перспективу. Во всех трех странах общество прошло через крайне травматичный период экономического транзита в 1990-е годы и впечатляющий период стабилизации и возврата к благополучию в 2000-е. Именно в этот период укреплялась авторитарная власть трех президентов, как бы олицетворивших конец "всемирного потопа" и приход "нового порядка".
В этот период все они научились разговаривать со своим настоящим избирателем, которому не нужны выборы, - "глубинным народом", живо откликавшимся на их шутки, грубоватый сарказм и теплое отеческое хамство. В этот период они строили "капитализм друзей и знакомых кролика". Родственники, сослуживцы, тренеры, сыновья и дочери, жены бывшие и новые, дети сослуживцев и тренеров - все сплошь оказывались талантливыми бизнесменами, миллиардерами, качали нефть и продвигали инновации, и главное - возводили сияющие торговые центры с мультиплексами и фудкортами.
Но 2010-е годы оказались другими. Восторг "стабилизации" пожух, экономический рост замедлился, и главное - выросло какое-то новое поколение, которое вообще не понимает того языка, на котором президенты разговаривают со своим воображаемым "глубинным народом". В фудкорты и мультиплексы ходят, но не понимают значения слова "глубинный", сволочи. И "елбасы" превращается в "шалкет".
Нет, конечно, они слабы. И по примеру российского и беларусского коллег назарбаевская коалиция в Казахстане выберет, скорее всего, сценарий репрессий, цензуры интернета и всего возможного, посадок, войны с "иноагентами" и прочая. Но этот сценарий превращает правителя из "лидера нации" в "диктатора, сидящего на штыках". Что гораздо менее интересно и в среднесрочной перспективе может оказаться не такой выигрышной стратегией, как кажется сначала. (Особенно если не хватит денег.)
https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/7155329727817919
Роман Попков, журналист
Важно помнить о том, как на это сейчас смотрит Путин, какими глазами. Что он сейчас говорит своим дедам из Совбеза. Путин же не верит в субъектность людей и субъектность наций постсоветского пространства. Для него все эти протесты и революции - это же "Америка мутит". Америка подрывает его, Путина, границы, его могущество. Крушит, так сказать, его сферы влияния. Он во всем этом видит спецоперации Америки.
Вот Путин сейчас на полном серьезе думает, что это ответочка из Америки прилетела на его действия близ украинских границ, на спровоцированный миграционный кризис в Беларуси и на все эти ультиматумы по вопросу расширения НАТО. "Америка подпаливает нам подбрюшье" - вот что сейчас в параноидальных гэбэшных мозгах.
Виталий Портников, украинский журналист
...Понятно, что если жителям Казахстана вдруг удастся поломать модель преемственности (то есть полностью контролируемого "трансфера" власти. - Ред.), то ответом Путина будет оккупация части территории Казахстана. Просто так Москва не сдастся. Она будет всегда требовать от постсоветских стран, чтобы они жили по уродливому примеру России, чтобы правители плевали в лицо ссобственным гражданам, а если граждане не понимают - то стреляли в это лицо, пытаясь уничтожить как можно больше смутьянов. На этом, собственно, основывается сама идея и прошлой, и современной российской государственности.
Серж Харитонов, белорусский политолог
В аккаунтах кремлевских пропагандистов и разного рода "имперцев" резко выросло число публикаций с призывами "освободить" / "вернуть России" север Казахстана (районы, где проживает много этнических русских).
Главный аргумент - "вспомните, что украинские националисты сделали с русскими после Майдана".
Следом развивается тезис о том, что "Назарбаев - русофоб", который делал все возможное, чтобы вывести Казахстан из-под российского влияния.
...Не стоит полностью исключать варианта, что назарбаевская "конституционная реформа" (по примеру которой лукашисты сейчас пытаются сформировать свои органы гражданской и военной администрации) завершится выносом Назарбаева за скобки и делением Елбасы на ноль при поддержке русских друзей формального "президента" Казахстана Токаева.
Телеграм-канал "Сито Сократа"
Важно напомнить, что в начале декабря 2021 года произошел арест КНБ одного из замминистров казахского правительства, который работал на ГРУ и передавал россиянам сверхсекретную информацию. Потом Путин публично вещал, что Токаева может ждать судьба Хусейна из-за его многовекторной внешней политики и тесных связей с Китаем, Турцией, США.
Сейчас в сегменте тг-каналов сетки ГРУ идет массированная диссеминация антиказахских наративов. Правительство Назарбаева-Токаева названо русофобским и спорно дружественным. Продвигаются темы: "британский след" протестов; справедливый "казахский бунт"; "темные сценарии казахской трагедии от Майдана до Сирии", распад казахстанского лимитрофа и потребность ввода войск РФ на север республики для защиты тамошнего "русского мира". Наблюдается попытка раскачки информационной ситуации для максимального запугивания и изолирования казахского правительства, чтобы потом предложить свои услуги по стабилизации. Конечно, незабесплатно.
Основная цель Кремля - привязать Казахстан к себе путем включения его в состав "Союзного государства", и текущий хаос создает для этого широкое окно возможностей. Что-то вроде "белорусского сценария" для удержания Центральной Азии... Известные шаблоны известных российских спецслужб.
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