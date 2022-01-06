На наших глазах происходит оккупация Казахстана. Я надеюсь, что страны Центральной Азии когда-нибудь все же научатся сопротивляться российской власти и ее солдатам.

Это общая беда для всех нас, всех жителей стран постколониальной солидарности. Ввод российских войск для подавления протестов в Казахстане - это опасный прецедент и для Кыргызстана, и для всей Центральной Азии, и для всех стран Кавказа, и для Восточной Европы тоже.

Россия - одна из самых серьезных угроз, какая существует сегодня для наших стран. Не ведитесь на "мародеров" и "погромщиков", не смешивайте их с мирными протестующими. Эта тема специально будет педалироваться, чтобы отвлечь внимание от сути протеста и от коррумпированной власти.

Гораздо важнее и страшнее то, что нам всем, по сути, дали понять: любые протесты, не согласованные с Кремлем, в наших странах отныне будут подавляться российскими военными. (Да, это формально называется ОДКБ, но, блин, очевидно же, кто там главный.)

Нам нужно больше солидарности и сплочения против России, ничего другого не остается. И хотя мы получили очень большой удар, я все равно верю, что мы, жители свободных стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы, в итоге победим.

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