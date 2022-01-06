Жандарм Евразии
Отправка российских войск в Казахстан. Кадр видео
Беспрецедентная совместная интервенция под эгидой ОДКБ - это покушение на суверенитет не только Казахстана, но и всех стран, участвующих в операции. Впервые задействован новый союзный карательный аппарат быстрого реагирования на пространстве Евразии.
Никто не позаботился о том, чтобы создать хотя бы видимость "иностранной составляющей" казахских протестов, демонстрантов просто объявили "международными террористами". Это не просто предлог для вторжения, а главная тайная надежда постсоветских диктаторов - избежать гнева собственного народа.
Бектур Искендер, журналист (Кыргызстан)
На наших глазах происходит оккупация Казахстана. Я надеюсь, что страны Центральной Азии когда-нибудь все же научатся сопротивляться российской власти и ее солдатам.
Это общая беда для всех нас, всех жителей стран постколониальной солидарности. Ввод российских войск для подавления протестов в Казахстане - это опасный прецедент и для Кыргызстана, и для всей Центральной Азии, и для всех стран Кавказа, и для Восточной Европы тоже.
Россия - одна из самых серьезных угроз, какая существует сегодня для наших стран. Не ведитесь на "мародеров" и "погромщиков", не смешивайте их с мирными протестующими. Эта тема специально будет педалироваться, чтобы отвлечь внимание от сути протеста и от коррумпированной власти.
Гораздо важнее и страшнее то, что нам всем, по сути, дали понять: любые протесты, не согласованные с Кремлем, в наших странах отныне будут подавляться российскими военными. (Да, это формально называется ОДКБ, но, блин, очевидно же, кто там главный.)
Нам нужно больше солидарности и сплочения против России, ничего другого не остается. И хотя мы получили очень большой удар, я все равно верю, что мы, жители свободных стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы, в итоге победим.
Александр Рыклин, публицист
По-моему, Токаев просто идиот... Призвать войска чужих стран, когда не можешь рассчитывать на собственные силовые структуры, - неимоверная глупость. В случае вторжения Россия и Беларусь ввяжутся в полномасштабный военный конфликт, поскольку им уже будет противостоять не только мирное население, но и местные ВС с другими силовиками.. Короче, все это чудовищная безответственная авантюра, которая обернется огромными потерями...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5015244311872272&id=100001602582009
Леонид Гозман, публицист1. Протесты в Казахстане ничем не грозят России, но, возможно, представляют собой угрозу для власти наших нынешних правителей. Значит, наши солдаты будут защищать там не Родину, не ее безопасность, а в лучшем случае, существующий сегодня в России режим. А это не одно и то же.
2. В наших солдатах там будут видеть оккупантов, а значит, они там будут погибать - казахстанцы будут сопротивляться. Вспомните, что именно там уже в новое время было восстание против СССР, которое Москва подавляла войсками.
3. Часть военных Казахстана перейдут на сторону Сопротивления. Кто-то, не делая этого открыто, будет помогать оружием и деньгами. Число жертв увеличится.
4. Наши солдаты там будут убивать, пусть даже стреляя в ответ. Это будет усиливать ненависть к нашей стране и ко всем нам. А к нам вернутся люди с опытом убийств.
5. В Казахстане живет большое число русскоязычных людей. Сколь бы хорошим или плохим ни было сейчас отношение к ним, оно станет сильно хуже - за имперскую политику нашего руководства будут расплачиваться они.
6. Наше руководство, напуганное происходящим в Казахстане, будет закручивать гайки, ужесточать внутреннюю политику. Впрочем, об этом, наверное, можно не волноваться - они и так делают в этом направлении все возможное. Сильно хуже не будет, но новые аресты неизбежны.
https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/posts/4717771148317755
Роман Попков, журналист
Если российская армия действительно войдет в Казахстан, это будет хуже чем преступление, хуже чем ошибка. Слов даже таких нет, чтобы охарактеризовать. В этой стране живут миллионы русских. Как будут относиться к ним их сограждане других национальностей после русской военной интервенции?
Впрочем, может, в этом и цель Кремля? Делать русских в разных странах заложниками своей политики? Сеять, создавать ту самую русофобию, о которой любят порассуждать Песков с Лавровыи? Русофобия как продукт Российской Федерации, ее экспортный товар и ее рабочая технология?
https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/4848499728541177
Николай Митрохин, историк, социолог
...Кому народное восстание, а кому отличная возможность восстановления СССР за счет перепуганных диктаторов, предающих свою страну ради спасения собственной шкуры и сохранения остатков власти. Анонсированный ввод войск ОДКБ рушит миф о том, что Казахстан на самом деле уже контролируется Китаем, что он обрел реальную независимость от Москвы и ты ды, и ты пы.
Ан нет, реализуется самый простой и примитивный (и много раз проговоренный) сценарий: Назарбаев, имевший многолетние тайные договоренности с Москвой, уходит, Россия приходит войсками - во всяком случае, в Северный Казахстан. Но теперь, похоже, российским десантникам и мотострелкам придется брать уже и Алма-Ату. А это значит, что пророссийские Кыргызстан и Таджикистан скоро тоже получат предложения, от которых будет невозможно отказаться.
https://www.facebook.com/nikolay.mitrokhin.1/posts/2438617816275869
Александр Морозов, философ, политолог
...Надо помнить, что событие это - страшное. Это восстание - не предвестник "демократизаций", не часть "четвертой волны" (в теориях демократизаций). Это событие скорее в ряду "ожидания войны в Евразии", ожидания дальнейшего катастрофического обвала всего и "войны всех против всех". И сейчас невозможно сказать: получает Кремль бонусы от этого или он катится вместе со всей ситуацией в Евразии дальше в ту же черную воронку, в которую Путин открыл дверцу аннексией Крыма.
Александр Скобов, историк, публицист
Экстренный призыв к интервенции я могу объяснить только одним. По всей стране прямо сейчас стремительно идет распад всех действующих структур военной и гражданской власти. За фасадом сверкающих небоскребов столицы оказалась труха.
И вот это - символ "нового авторитаризма". Сверкающие фасады столичных небоскребов, а за ними - труха. И вот с таким фундаментом идеологи и певцы "нового авторитаризма" возвещали нам о смерти либеральной демократии и неизбежном наступлении эры "нелиберального капитализма"!
За счет чего же этот трухлявый уродец добился таких впечатляющих успехов в своем контрнаступлении на цивилизованный мир? Только за счет того, что ему пытались противостоять по правилам и нормам цивилизованного мира.
Мы все восхищались прекрасным женским лицом Беларусской Революции - не просто ненасильственной, но принципиально антинасильственной. Восхищались тому, как граждане Беларуси пытались увлечь аппарат диктатуры примером открытости и доброжелательности. А аппарат смеялся им в лицо и бил сапогом в пах. Секрет успехов "новых автократий" - в их готовности на неограниченное насилие над беззащитными.
После Первого Майдана один неоднократный расстрига (не помню уже, сколько раз он "переходил на другую сторону") афористично сформулировал лозунг глобального авторитарного реванша: "Власть должна дать революции в морду". Так вот, революция должна дать диктатуре в морду. Не увещевать диктатуру призывами к конструктивному диалогу, даже не пугать ее, а сразу - в морду. Это может быть очень неэстетично. Но только с этого может начаться излечение человечества от сифилиса путинщины, лукашенковщины и назарбаевщины.
https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/4913927785335062
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