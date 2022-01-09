



До сих пор отчаянные крики некоторых отдельных Кассандр о том, что кремлевский Верховный Саламандр отбрасывает человечество к Венской международной системе, солидными аналитиками всерьез не воспринимались. Хлесткие литературно-публицистические метафоры, не более. Сегодня мертвецы эпохи Меттерниха вышли из могил. Новый Священный союз наконец материализовался. Союз государей против народов. Союз тиранов против народов. Союз палачей против народов. Союз с целью недопущения распространения конституционализма, парламентаризма и прочего правового либерализма.

Историк Алексей Венедиктов по-прежнему предпочитает эти вконец разложившиеся трупы не замечать и говорят о трупах чуть менее разложивщихся. Не о Священном союзе с его меттерниховским "легитимизмом", а о Варшавском договоре и доктрине Брежнева ("доктрине ограниченного суверенитета").



С чем сравнивать возникшее злокачественное новообразование, в общем-то, дело вкуса. В любом случае его суть - в подавлении попыток народов автократий сменить власть, а вместе с ней и сам политический режим несменяемости власти народом. В защите неограниченности власти правящих элит. Политический манифест нового Священного союза (или Варшавского договора) огласил предатель казахского народа Токаев. В нем ставится стратегическая задача - коренной пересмотр концепции прав человека. Намечены основные направления этого пересмотра:

1. Свобода собраний не означает права собираться где хотят и болтать что хотят. Свобода слова не означает права порочить действующую власть.

2. Заявлено, что любое требование смены власти будет рассматриваться как инспирированный извне вооруженный мятеж.

3. Очерчен круг врагов внутренних, рассматриваемых в качестве агентуры врагов внешних, - правозащитники, активисты и "свободные СМИ".

4. Декларировано священное право государства поступать со своими врагами по своему усмотрению, в том числе стрелять на поражение без предупреждения.

Это развернутая программа государственного строительства "новой эры нелиберального капитализма", возвещенной нам идеологами и трубадурами путинизма. Это программа тоталитарной реставрации.

Череда недавних событий выявила хрупкость и уязвимость "новых автократий", казавшихся вполне прочными и даже успешными. Они не столько решают проблемы, сколько "заметают их под ковер", перекрывают каналы легального выхода недовольства. За подчас блестящим фасадом копится горючий материал, готовый вспыхнуть от любой искры. Возможности поддержания лояльности большинства при помощи преимущественно манипулятивных технологий в условиях информационной прозрачности современного мира ограничены во времени.

На новые вызовы новые автократии отвечают по трем линиям:

1. Переход от сравнительно мягких, авторитарных форм контроля над обществом к гораздо более жестким тоталитарным. С цензурой, идеологическими запретами и массовой политической мобилизацией.

2. Международная консолидация автократий в союз, способный не только систематически поддерживать ослабевших, но и оперативно гасить "очаги возгораний" революций. Союз со своей коллективной иерархической дисциплиной.

3. Усиление конфронтации со Свободным миром, во влиянии которого усматривается главная угроза подрыва стабильности существующего в автократиях строя неограниченности и несменяемости власти правящей олигархии.

Эта конфронтация приобретает четкие идеологические очертания борьбы общественных систем и их систем ценностей. Борьба ведется под знаменем защиты суверенитета. Понимается этот суверенитет специфически. Правящая олигархия автократий не имеет ничего против "налога на отсталость", который она платит "воротилам Уолл-Стрит". Ей надо всего лишь, чтобы не приставали с правами человека. Суверенитет означает право на коренной пересмотр выработанной Свободным миром концепции прав человека.

Прагматичные западные политики ищут волшебную формулу мирного сосуществования с внезапно обнаружившимся агрессивным миром "новых автократий". Либеральные доброхоты, объясняющие нам содержимое головы Путина, рады подсказать: признайте Путина главным полицейским на постсоветском пространстве, и он вас не тронет. И такой мир будет стабилен. Это опаснейшая иллюзия.

Варшавский договор и доктрина Брежнева (которую с такими же основаниями можно было бы назвать "доктриной Хрущева" или "доктриной Сталина") были попыткой впихнуть мир Меттерниха в мир Атлантической хартии и принятой в Ялте "Декларации об освобожденной Европе". Эти два мира были противоположны друг другу и несовместимы друг с другом. Один из них должен был погибнуть. Победил мир Атлантической хартии. Не только потому, что советская империя сама внутренне истлела, как труп Меттерниха. Но еще и потому, что у мира Атлантической хартии хватило политической воли поставлять "Стингеры" афганским повстанцам.

Сегодня Путин "хочет повторить". Хочет взять реванш у мира Атлантической хартии. И на этот раз он будет любой ценой добиваться от США прекращения поставок "Стингеров" московским повстанцам.

Но их же нет! Ни повстанцев, ни "Стингеров". Так же, как в Украине не было и нет американских ядерных ракет средней дальности, которыми пугает Путин. Вы так думаете?

Вот затерявшееся в потоке новостей сообщение. Парень из России, давно живущий в США, с американской территории разместил в международной сети YouTube ролик про свою сексуальную ориентацию. Роскомнадзор этот ролик нашел и потребовал от американской корпорации Google его удалить, поскольку он нарушает российские законы.

Так вот же он, американский "Стингер" для московских повстанцев! Летит прямо из Америки и подрывает наши традиционные ценности. Наши духовные скрепы. Ведь этот ролик видно из России. Удаляйте. И если этого не станет добровольно делать частная корпорация, Путин потребует от Байдена, чтобы тот заставил ее это сделать. Как? Ваши проблемы. Только не надо нам рассказывать про независимость американского суда. Не держите нас за лохов.

Поскольку в современном глобальном мире автократии пока не могут информационно отгородиться от стран Запада, они будут стремиться распространить свою цензуру на его территорию. Они будут принуждать страны Запада к тому, чтобы те сами осуществляли на своей территории цензуру в интересах автократий.

Волшебная формула мирного сосуществования Свободного мира с автократиями не сводится к принуждению Свободного мира признать право автократий на коренной пересмотр западной концепции прав человека. Эта формула предполагает принуждение самого Свободного мира к коренному пересмотру собственной концепции прав человека. Потому что сама эта концепция и есть "Стингеры" для московских повстанцев. Вопрос в том, согласится ли Свободный мир на такое "мирное сосуществование". Или найдет политическую волю сказать для начала самому себе: да, это война. Да, это наши "Стингеры". И мы будем поставлять их московским повстанцам.