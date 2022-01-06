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Несколько дней назад жители Казахстана имели возможность посмотреть еще один из бесчисленных сериалов о "вожде нации" Нурсултане Назарбаеве. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, известный своим преклонением перед диктаторами, превзошел в этом фильме даже придворных льстецов, назвав Назарбаева "золотым человеком". Еще одним участником соревнования в раболепии был украинский кинодеятель Игорь Лопатенок, помогавший Стоуну оболгать украинский Майдан. По иронии судьбы как раз после демонстрации этого угодливого фильма Майдан начался в самом Казахстане.

Январское восстание, чем бы оно ни завершилось, подводит итог долгой политической карьеры Назарбаева. Будем честны: бесславной карьеры. В годы горбачевской перестройки это был живой и деятельный человек, привлекавший стремлением к переменам и казавшийся искренним патриотом своей страны. Но десятилетия единоличного правления превратили Назарбаева в самое настоящее чудище, думающее только о своей власти и своих деньгах.

В начале 90-х я видел, как навстречу ему бежали рабочие из Экибастуза - для них этот улыбчивый человек разительно отличался от привычных скучных номенклатурщиков. Сейчас дети этих людей крушат его памятники - как вообще эти бессмысленные монументы появились в стране, которая в 90-е годы была самой цивилизованной из центральноазиатских республик? Соседний Узбекистан уже был завешан портретами Каримова, а Назарбаев только посмеивался. Но в итоге перещеголял соседа по части культа личности.

Он пришел к власти как альтернативный лидер, чтобы покончить с самой возможностью того, что главу Казахстана будут назначать в Кремле. И в результате не просто лишил собственный народ права на избрание власти, но и привел, возможно, к самой настоящей российской оккупации Казахстана - какой позор!

Ему досталась богатая и перспективная страна, жители которой по большей части живут в нищете, в то время как он с приближенными складирует миллиарды. И к чему? Собственную дочь он фактически лишил семьи, внук погиб, обе дочери сейчас вынуждены бежать из страны - и это только его "легальная" семья. Кому он принес счастье, кроме своих памятников, обломки которых валяются под ногами людей?

Доброе имя - потерял. Страну - загубил. Собственной семье принес одни несчастья. И все это ради самолюбования, ради стрекота льстецов? Вместо государства он построил картонную дурилку имени себя - и теперь даже для того, чтобы защитить хищные кланы, которые эксплуатируют Казахстан, нужны российские оккупанты.

Тот, кто знает Казахстан, вряд ли этому удивится. В этой стране при Назарбаеве никогда ничего по-настоящему не работало. Вождь имитировал величие, аппарат имитировал деятельность и эффективность, народ имитировал страх. И все вместе просто разворовывали эту несчастную страну - каждый на своем месте. Пока людям окончательно не надоело играть в эту странную игру во имя вождя нации.

В 1991 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов, которого всегда раздражало мое увлечение Назарбаевым - а я был увлечен, что и говорить, я очень надеялся, что Казахстан под руководством Назарбаева изменится и станет современным государством, - бросил мне с недоброй улыбкой: "Твой Нурсултан все равно плохо кончит". Я лишь пожал плечами: мне не нравилась диктатура Каримова, и я надеялся на демократизацию Казахстана.

- Почему же он должен плохо кончить-то, Ислам Абдуганиевич? У него там все развивается, меняется. Разве это не так?

- Не так, - отрезал Каримов. - Ты по молодости видишь только картинку. А он думает только о себе, да и строить ничего не умеет. Вспомнишь еще этот разговор, когда доживешь до моих лет.

Ну вот дожил и вспомнил. Об этом диалоге я никогда Назарбаеву не рассказывал, потому что считал это сумасбродством и завистью авторитарного соседа. Но Каримов, конечно, знал его куда лучше, чем я.