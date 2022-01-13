Провластные российские пропагандисты обиделись на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, заявившего о начале вывода оккупационного контингента, им же и приглашенного.

Мы, кстати, пока не знаем, действительно ли российские войска покинут Казахстан. Возможно, Токаеву просто необходимо успокоить собственное население - очевидно, что многие граждане Казахстана восприняли появление уже забытых за три десятилетия независимости оккупантов как плевок в лицо их государству. А возможно, Путин и Токаев просто уже достигли своей цели - они отодвинули в сторону клан Назарбаева и продемонстрировали казахстанским силовикам, многие из которых не захотели стрелять в собственный народ, что в случае отказа привычную роль палача с удовольствием возьмет на себя российский силовик. И поэтому не стоит рассчитывать на победу народа над мафией во власти, а лучше просто подчиниться победителям, имеющим могущественных покровителей в Кремле. Тогда российские солдаты в Казахстане действительно уже не нужны и могут убираться вон: с восставшими казахстанцами справятся их соотечественники в погонах.

Но российскому пропагандисту не нужен порядок в Казахстане. Ему нужен российский оккупант в Казахстане. Да и сам Казахстан ему не очень нужен - лучше, чтобы эта страна вновь стала российской провинцией, как это, собственно, и было до 1991 года, и Кремль мог бы отправлять туда на царствование очередного "варяга". Мы, кажется, уже забыли, как пришел к власти Назарбаев. А стал он руководителем республики вскоре после того, как в Алма-Ате произошли первые за всю горбачевскую перестройку массовые выступления, участники которых были возмущены тем, что на смену многолетнему правителю Казахстана Динмухамеду Кунаеву - всего лишь второму казаху на посту первого секретаря ЦК республиканской компартии - Горбачев, разбиравшийся в национальном вопросе примерно на уровне Путина, отправил в Алма-Ату российского партработника Геннадия Колбина. Но современная российская пропаганда разделяет именно такой подход!



Онлайн-саммит ОДКБ 10 января. Фото: kremlin.ru

И я, кажется, начинаю понимать, зачем на самом деле доблестные советские десантники убили в декабре 1979 года генерального секретаря ЦК НДПА и председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллу Амина, собственно, и пригласившего оккупантов в свою страну. Вовсе не потому, что Брежнев обижался на Амина за расправу с его предшественником Тараки, а потому, что Кремлю был не нужен тот, кто пригласил оккупационный корпус. Ведь тот, кто пригласил, может предложить уйти - чего не скажешь об окончательно угробившем Афганистан Бабраке Кармале.

Так что на месте Токаева я бы поостерегся делать громкие заявления и учитывал, что российские пропагандисты, как правило, обижаются не от своего имени. И вообще опасался бы тех, кого он пригласил поучаствовать в собственном воцарении. Кто знает, что еще произойдет в Казахстане в ближайшие недели?