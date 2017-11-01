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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца активиста "Артподготовки" Романа Марьяна по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Алексея Костина.

Как сообщил Костин, активиста сняли с поезда на станции Ачинск. После Марьяна его поместили в СИЗО №1 Красноярска. Адвокат не уточнил, по какой именно части статьи 212 УК арестовали Марьяна и в чем состоит фабула дела.

В среду также стало известно об обысках у сторонников лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева в городе Энгельс Саратовской области.

С лета нынешнего года против активистов "Артподготовки" фабрикуют уголовные дела. Одно открыто против Мальцева. В начале июля он бежал из России и некоторое время спустя объявился во Франции. Активист Роман Губайдуллин из Балахны, Нижегородская область, в конце августа был отправлен в СИЗО. 18 октября Алексей Политиков, один из ближайших сторонников Мальцева, получил два года общего режима по "делу 26 марта".

26 октября судья Красноярского крайсуда Андрей Малякин объявил "Артподготовку" экстремистской организацией. После вступления решения в силу достаточно будет одного подозрения в причастности к этой структуре, чтобы сфабриковать дело по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в таковой), санкция которой составляет до 10 лет колонии.

27 октября активисты "Артподготовки" Юрий Корный и Андрей Кептя были арестованы по более тяжкой - террористической - статье кодекса. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля "Наш продукт".

В понедельник в Татарии после обысков были задержаны двое активистов "Артподготовки": в Казани - Альберт Муратов, в Альметьевске - Сергей Андреев.