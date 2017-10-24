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"Иудины серебряники". Фото с ВК-страницы движения "Сорок сороков"

В Москве полицейские задержали семерых православных активистов из организации "Сорок сороков" у кинотеатра "Октябрь", где идет премьерный показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает ТАСС.

Задержанные доставлены в отдел полиции. "В отношении них возбуждены административные дела по ст. 20.2. КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия) в пресс-службе московского главка МВД.

Меры безопасности у кинотеатра усилены, дежурят дополнительные наряды полиции. Противников фильма немного. Несколько человек стояли с иконами и портретом Николая Второго, шесть человек пришли с детьми и читали молитвы. Одна женщина развернула плакат "Матильда - клевета помазанников божьих".

Активисты "Сорока сороков" передали пришедшему на премьеру лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 30 "сребряников" для режиссера и сказали, что они "номинировали Учителя на премию "Иудина радость", которая вручается за выдающиеся достижения в русофобии и попрании традиционных русских ценностей".

В понедельник в Петербурге торжественный премьерный показ "Матильды" состоялся на новой сцене Мариинского театра. На нем присутствовало около тысячи гостей. "На премьеру приглашена "петербургская знать": чиновники и знаменитости. Но список гостей засекречен. Известно, что их московские коллеги не приедут, так как в скором времени будет показ в Москве", - рассказал представитель организатора мероприятия, агентства "Сарафан PR". Показ прошел без происшествий.

Всероссийская премьера "Матильды" состоится 26 октября. Ожесточенную кампанию против фильма развязала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. Единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды". С декабря 2016 года Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 доноса.

16 октября Генпрокуратура отчиталась, что не нашла нарушений при финансировании фильма Учителя, а также не обнаружила в картине признаков экстремизма. Тем не менее на следующий день Поклонская записала видеообращение, в котором призвала генпрокурора Юрия Чайку инициировать отзыв прокатного удостоверения "Матильды". "Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, ведение "черных списков", угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих святых и православных людей, - это то, что уже наступило сегодня от проекта "Матильда", - заявила Поклонская.