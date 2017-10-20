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В Петербурге торжественный премьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" состоится 23 октября на новой сцене Мариинского театра. Приглашено около тысячи гостей, но их имена не раскрываются, сообщает Интерфакс со ссылкой на организатора мероприятия, агентство "Сарафан PR" в пятницу.

"На премьеру приглашена "петербургская знать": чиновники и знаменитости. Но список гостей засекречен. Известно, что их московские коллеги не приедут, так как в скором времени будет показ в Москве", - рассказал представитель агентства.

Сбор гостей назначен на 19:00, показ фильма начнется через час. В театр приедет съемочная группа, в том числе Учитель и исполнительница роли матери Николая II Ингеборга Дапкунайте, а также адвокат режиссера экс-сенатор Константин Добрынин.

Всероссийская премьера "Матильды" состоится 26 октября. Ожесточенную кампанию против фильма развязала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. Единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды". С декабря 2016 года Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 доноса.

В понедельник Генпрокуратура отчиталась, что не нашла нарушений при финансировании фильма Учителя, а также не обнаружила в картине признаков экстремизма. Тем не менее на следующий день Поклонская записала видеообращение, в котором призвала генпрокурора Юрия Чайку инициировать отзыв прокатного удостоверения "Матильды". "Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, ведение "черных списков", угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих святых и православных людей, - это то, что уже наступило сегодня от проекта "Матильда", - заявилаПоклонская.