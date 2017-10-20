О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Culture/Cinema/m.264927.html | http://mirror715.graniru.info/Culture/Cinema/m.264927.html
Также: Кино, Религия, Право, Регионы, Культура, Общество, Россия, Политика, Светская жизнь

новость Премьерка наряда

В Петербурге засекретили список приглашенных на торжественную премьеру "Матильды"
20.10.2017
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
Реклама

В Петербурге торжественный премьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" состоится 23 октября на новой сцене Мариинского театра. Приглашено около тысячи гостей, но их имена не раскрываются, сообщает Интерфакс со ссылкой на организатора мероприятия, агентство "Сарафан PR" в пятницу.

"На премьеру приглашена "петербургская знать": чиновники и знаменитости. Но список гостей засекречен. Известно, что их московские коллеги не приедут, так как в скором времени будет показ в Москве", - рассказал представитель агентства.

Сбор гостей назначен на 19:00, показ фильма начнется через час. В театр приедет съемочная группа, в том числе Учитель и исполнительница роли матери Николая II Ингеборга Дапкунайте, а также адвокат режиссера экс-сенатор Константин Добрынин.

Всероссийская премьера "Матильды" состоится 26 октября. Ожесточенную кампанию против фильма развязала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. Единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды". С декабря 2016 года Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 доноса.

В понедельник Генпрокуратура отчиталась, что не нашла нарушений при финансировании фильма Учителя, а также не обнаружила в картине признаков экстремизма. Тем не менее на следующий день Поклонская записала видеообращение, в котором призвала генпрокурора Юрия Чайку инициировать отзыв прокатного удостоверения "Матильды". "Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, ведение "черных списков", угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих святых и православных людей, - это то, что уже наступило сегодня от проекта "Матильда", - заявилаПоклонская.

Оставить комментарий Обсудить
20.10.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников. Courtesy photo

Поклонский уклон

Виталий Портников, 15.09.2017

"Украинизация" российской политики. Это сказал один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Госдумы, призванные как один сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О "Матильде"!
новость Новости по теме
18.10.2017 Мосгорсуд оставил под арестом лидера "Христианского государства" Калинина →
18.10.2017 Поклонская вновь призвала генпрокурора запретить "Матильду" →
16.10.2017 Генпрокуратура не нашла нарушений в производстве и прокате "Матильды" →
13.10.2017 Российские телеканалы отказались от рекламы "Матильды" →
03.10.2017 Кадыров поддержал позицию Поклонской по фильму "Матильда" →
29.09.2017 Экс-зампрокурора Симферополя лишили гражданства РФ из-за "Матильды" →
27.09.2017 В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II с женой →
21.09.2017 Во Владивостоке на автобусах появились баннеры против фильма "Матильда" →
14.09.2017 Говорухин назвал "кликушами и мракобесами" противников фильма "Матильда" →
13.09.2017 Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды" →
12.09.2017 В РПЦ осудили связанные с фильмом "Матильда" акты насилия →
11.09.2017 Скандал с "Матильдой": у офиса Добрынина сожгли две машины →
06.09.2017 Бывший сенатор Добрынин послал Бортникову заявление на Поклонскую →
Фото и Видео
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32577
Play own
Московский протест 7 октября
32578
Play own
Новое поколение протеста
Реклама
Выбор читателей
статья Собчак и Кремль
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
в блоге Мединский и "Русская душа"
383
в блоге Сочинский рай для гостей
383
статья Глядя на гибель Америки
новость Дело о бомбе в школе
Павел Гриб в суде по продлению ареста. Фото из ФБ Андрея Сабинина
новость Россия бросила Агеева
Виктор Агеев. Кадр ТСН
РЕКЛАМА
новость Президиум ВАК за Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Путин: 1917 год на руку Западу
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
новость Поклонская остается гражданкой Украины
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
новость С Бывшева взяли подписку
Александр Бывшев. Фото с личной ФБ-страницы
новость Никифоров: За пользователями надо следить
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Полюдова на воле
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
новость Москалькова о пытках геев
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
новость Путин о канадском законе Магнитского
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
новость Задержание за "коктейль Молотова"
"Коктейль Молотова". Фото: infocenter-odessa.com
статья Мединский меняет оппонентов
Илья Мильштейн
в блоге Пропавший автореферат
383
в блоге Таинство без презерватива
383
новость Собчак идет на выборы
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"