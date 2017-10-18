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Мосгорсуд оставил под арестом лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого в принуждении кинотеатров отказаться от показа фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Вину по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) Калинин не признает. Однако он не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозам.

20 сентября в городе Грязи Липецкой области Калинин был задержан у себя дома. Одновременно в Грязях задержали его брата Юрия Калинина и их знакомого Александра Баянова, а в Москве - Дениса Манталуцу.

На другой день Юрий Калинин, Баянов и Манталуца были арестованы в Москве по делу о поджоге (часть 2 статьи 167 УК). Сообщалось, что им вменяется поджог машин в Петербурге у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Также известно, что Баянов признал вину по эпизодам атаки с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге и поджога кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Между тем лидеру ХГ поджоги вменены не были. 23 сентября МВД сообщило, что он подозревается по статье 179 УК . В тот же день Таганский райсуд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября.

В ходе судебных заседаний стало известно, что в 2003 году Калинин был осужден к восьми с половиной годам строгого режима по статьям об убийстве и разбое. Калинина обвинили в убийстве соседки , у которой он с сообщниками забрал 75 тысяч рублей. В январе 2003-го, находясь в СИЗО, Калинин получил два года условно по обвинению в подделке документов.

12 октября Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что в отношении Калинина возбуждено уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По словам источника, дело было открыто после изучения следствием размещенныхв интернете лидером ХГ видеороликов со своим участием. В них звучали оскорбления в адрес мусульман. Предъявлено ли Калинину обвинение по этому делу, не сообщается.