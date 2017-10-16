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Также: Кино, Право, Культура, Общество | Персоны: Наталья Поклонская

новость "Матильду" признали невинной

Генпрокуратура не нашла нарушений в производстве и прокате "Матильды"
16.10.2017
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
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В Генеральной прокуратуре России не обнаружили нарушений закона при производстве и прокате фильма "Матильда", а также признаков возбуждения ненависти в трейлере картины. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения, не выявлено, - отмечают в Генпрокуратуре. - Оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено".

Экспертный совет при Минкультуры России и специалисты Петербургского университета исследовали содержание фильма. "Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено", - подчеркивается в документе.

"Проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", - отметили в Генпрокуратуре.

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

22 июля Поклонская направила в Минкульт, Генпрокуратуру и МВД запрос о принятии мер "по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Под документом подписались 37 членов нижней палаты. "В приложение к данному запросу направила 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, - написала депутат. - Приложение с трудом уместили в 13 коробках". Поклонская также приложила к документу информацию Счетной палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей.

В августе Учитель и его адвокат Константин Добрынин направили генпрокурору Юрию Чайке жалобу на ложные доносы на фильм "Матильда". В документе отмечалось, что в надзорное ведомство были направлены "анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения и заранее "срежиссированные" обращения" противников картины. Режиссер и его адвокат просили проверить эти обращения на предмет признаков ложного доноса и, в случае если подозрения подтвердятся, "привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение".

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16.10.2017
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Поклонский уклон

Виталий Портников, 15.09.2017

"Украинизация" российской политики. Это сказал один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Госдумы, призванные как один сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О "Матильде"!
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Нет дома без огня

Илья Мильштейн, 13.09.2017

Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства - власть не реагирует. В каких-то пещерах самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать.
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