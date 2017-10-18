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Также: Кино, Культура, Право, Госдума, Религия, Общество, Политика, Россия, Парламент, Свобода слова, СМИ | Персоны: Наталья Поклонская, Юрий Чайка

новость Поклонская вновь призвала генпрокурора запретить "Матильду"

18.10.2017
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение, в котором призвала генпрокурора Юрия Чайку инициировать признание фильма Алексея Учителя "Матильда" экстремистским и отзыв его прокатного удостоверения. Ролик размещен на YouTube-канале Поклонской.

"Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, ведение "черных списков", угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих святых и православных людей, - это то, что уже наступило сегодня от проекта "Матильда", - подчеркивает Поклонская.

Поклонская напоминает о судьбе своего бывшего коллеги, экс-зампрокурора аннексированного Симферополя Александра Шкитова, уволенного из прокуратуры и лишенного российского гражданства, после того как он предостерег местные кинотеатры от показа трейлера "Матильды". По мнению депутата, Шкитов выступил против фильма, поскольку "Крым - колыбель православия".

Поклонская отмечает, что фильм Учителя является "посягательством на историческую правду и нравственные основы", поскольку Николай II в картине представлен "безвольным человеком, теряющим сознание от вожделения к женщине, балерине, танцовщице".

Поклонская заявила, что против нее развязана кампания с участием "многих депутатов, режиссеров, художников".

Депутат Госдумы подчеркивает, что выступает против фильма от лица обратившихся к ней "верующих, православных и мусульман", которых, по ее утверждению, уже больше ста тысяч.

Поклонская также отправила Чайке некие документы, свидетельствующие якобы о "подлоге или халатности" при выдаче "Матильде" прокатного удостоверения. Документы подписаны министром культуры Владимиром Мединским и его первым замом Александром Журавским. В видеообращении демонстрируется скан прокатного удостоверения.

В понедельник Генпрокуратура отчиталась, что не нашла нарушений при финансировании фильма Учителя, а также не обнаружила в картине признаков экстремизма.

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
18.10.2017
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Виталий Портников. Courtesy photo

Поклонский уклон

Виталий Портников, 15.09.2017

"Украинизация" российской политики. Это сказал один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Госдумы, призванные как один сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О "Матильде"!
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Нет дома без огня

Илья Мильштейн, 13.09.2017

Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства - власть не реагирует. В каких-то пещерах самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать.
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