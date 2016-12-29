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Сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и готовы начать мирные переговоры. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами МИДа и Минобороны, сообщает ТАСС.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин.

При этом президент признал, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - сказал Путин.

23 декабря Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо. По словам Шойгу, операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.

В этот же день в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что следующая цель российской политики в Сирии - прекращение огня на всей территории страны, после которого нужно начать переговоры в Казахстане с участием Турции и Ирана. По его словам, проведение такой встречи одобрил президент Сирии Башар Асад.

В четверг турецкое агентство Anadolu сообщило, что Россия и Турция согласовали план прекращения боевых действий в Сирии. Договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря. План распространяется на все районы стрвны, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Он будет предоставлен всем сторонам конфликта. В документе отмечается, что договоренность не будет распространяться на террористические организации, действующие в регионе.

По информации агентства, если соглашение о перемирии будет реализовано, в Астане при поддержке России и Турции начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта, а Москва и Анкара выступят в качестве гарантов.