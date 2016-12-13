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Сирийские повстанцы после нескольких лет боев покидают Алеппо, уступая город, который до начала войны был крупнейшим по населению в стране, силам диктатора Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей оппозиции.

Противники Асада отходят на территории, не контролируемые диктатором. Вместе с ними город покидает часть гражданского населения.

Постпред России в ООН Виталий Чуркин подтвердил наличие договоренности о предоставлении оппозиции коридора для отхода. По его словам, договоренность вступит в силу, "возможно, через несколько часов".

Как отмечает агентство, взятие Алеппо станет крупнейшей победой Асада за без малого шесть лет гражданской войны.

Ранее во вторник российское Минобороны сообщило, что войска диктатора контролируют свыше 98 процентов территории города, а повстанцы удерживают площадь не более 3 квадратных километров.

Тогда же официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл сообщил, что солдаты Асада и союзные им иракские боевики врываются в дома мирных жителей Алеппо и убивают их. Такая информация, рассказал чиновник, поступила из четырех районов города, недавно захваченных войсками диктатора.

Как передавал Колвилл, по состоянию на вечер понедельника сторонники Асада убили как минимум 82 гражданских лица, в том числе 11 женщин и 13 детей".