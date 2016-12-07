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новость Ведущие страны Запада грозят санкциями за поддержку режима Асада

07.12.2016
В приемном покое детской больницы в восточном Алеппо во время налета. Источник: AP
В приемном покое детской больницы в восточном Алеппо во время налета. Источник: AP
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Ведущие страны Запада грозят ввести "дополнительные ограничительные меры" в отношении персоналий и структур, поддерживающих нынешнюю политику сирийского диктатора Башара Асада. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции, которое опубликовано на сайте Белого Дома.

Режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, ежедневно бомбит и обстреливает восточные районы Алеппо, контролируемые оппозицией, говорится в заявлении. В результате этого около 200 тысяч гражданских лиц, в том числе множество детей, остались без еды и медицинской помощи. "Удары не обходят стороной больницы и школы, - подчеркивается в документе. - Скорее напротив - эти объекты намеренно подвергают атакам, чтобы уничтожить людей".

"Мы осуждаем действия сирийского режима и его иностранных покровителей, особенно России", - заявляют западные лидеры.

Неотложной задачей является прекращение огня, далее отмечается в документе. Сирийская оппозиция поддержала план, предложенный ООН для нормализации положения в Алеппо. Теперь согласиться на реализацию плана должен и Асад. "Мы призываем сирийский режим сделать это немедленно, чтобы облегчить ужасную ситуацию в Алеппо, а Россию и Иран - использовать свое влияние, чтобы режим пошел на такой шаг", - говорится в заявлении.

Генсек ООН Пан Ги Мун, напоминают западные лидеры, ранее признал, что в Сирии совершаются военные преступления. "Виновные в них не должны остаться безнаказанными, - подчеркивается в документе. - Мы призываем ООН расследовать соответствующие сообщения и собрать доказательства, необходимые для привлечения военных преступников к ответственности".

Между тем, далее отмечается в заявлении, Россия блокирует работу Совбеза ООН, препятствуя тем самым прекращению злодеяний в Сирии. В то же время отказ Асада всерьез согласиться на политическое урегулирование, которое западные лидеры называют единственным путем к миру в стране, свидетельствует, что в таком урегулировании не заинтересованы также Россия и Иран, хотя они и утверждают обратное.

В понедельник Совбез ООН не смог принять резолюцию о перемирии в Алеппо, из-за того что Россия и Китай ветировали документ. Заместитель постпреда США и ООН Мишель Сисон так прокомментировала действия Москвы: "Россия больше сосредоточена на закреплении своих военных успехов, чем на помощи жителям Алеппо".

20 октября канцлер Германии Ангела Меркель не исключила введения новых санкций против России в связи с ее бомбардировками в Сирии. 28 ноября к этому же призвали Евросоюз депутаты Бундестага Норберт Рёнтген и Франциска Брантнер. "ЕС должен наложить санкции как минимум на российских пособников этих зверств в Сирии, - говорилось в обращении парламентариев. - Не должно быть такого, чтобы ответственные за военные преступления летали в Мюнхен или Париж на рождественские распродажи, в то время как в Сирии умирают женщины и дети".

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07.12.2016

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