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новость Человечность против преступления

По всему миру проходят акции солидарности с жителями Алеппо
15.12.2016
Плакат с акции в поддержку Алеппо. Фото из соцсетей
Плакат с акции в поддержку Алеппо. Фото из соцсетей
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Во многих странах мира прошли акции солидарности с жителями Алеппо, сообщает Би-Би-Си. По данным ООН, в сирийском городе находятся около 50 тысяч мирных жителей, которые подвергаются интенсивной бомбардировке со стороны правительственных войск.

Жители Сараево, пережившие осаду города во время войны в Боснии, вышли на улицы в знак протеста против кровавой бойни в Сирии. "После Сребреницы вы говорили: никогда больше. Позор тебе, мир!" - гласила надпись на одном из плакатов. Женщины с заклеенными ртами прошли по улицам. Они держали в руках окровавленные куклы, символизирующие погибших сирийских детей (ВИДЕО).

В Лондоне акция протеста прошла на Даунинг-стрит. Ее участники также сравнивали ситуацию в сирийском городе со Сребреницей, где во время боснийской войны сербские боевики убили более восьми тысяч мужчин и мальчиков. "Новая Сребреница в Алеппо! А мир молчит, выжидая", - было написано на баннере, который держали участники.

В Стамбуле у здания генерального консульства России в течение нескольких дней проходят многолюдные акции.

Акции солидарности прошли в Кувейте. Демонстранты сжигали фотографии президента Владимира Путина, протестуя против поддержки Россией наступления сирийских правительственных сил на Алеппо.

В Катаре отменено отменены все мероприятия в день национального праздника 18 декабря. Эмир шейх Тамим бин Хамад аль-Тани заявил, что такое решение было принято "в знак солидарности с нашими братьями в Алеппо, теми, кто подвергаются худшим видам репрессий и пыток, изгнания и геноцида".

Сотни людей собрались в центре Парижа. По данным СМИ, это крупнейшая демонстрация поддержки сирийцев со времен начала конфликта в стране в 2011 году. Накануне в знак солидарности свои огни погасила Эйфелева башня. По словам мэра французской столицы Анн Идальго, этот символический жест нужен для того, чтобы еще раз призвать международное сообщество к действиям. Акции солидарности с жителями Алеппо прошли и в других городах Франции.

В четверг в Киеве несколько сот человек собрались возле российского посольства. На плакатах было написано: "Путин и Асад - убийцы детей", "Путин, уйди из Сирии и Украины". Участники акции приняли обращение к Верховной раде и международным организациям. Они потребовали выразить солидарность и поддержку сирийского народа, а также осудить политику России сирийского диктатора Башара Асада.

Солидарность с жителями Алеппо выражают и в сети. С хэштегом #StandWithAleppo пользователи пишут о поддержке сирийцев, публикуют фотографии из атакуемого города и рассказы о протестных акциях.

В четверг российские СМИ сообщили об установлении войсками Асада полного контроля над Алеппо. Для выхода из занятых кварталов мирных жителей и оппозиционеров организован коридор. Автобусы с беженцами отправляются в удерживаемый оппозицией город Идлиб.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.12.2016

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