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С военно-политической точки зрения освобождение сирийского Алеппо более важно, чем ситуация в Пальмире. Как передает Интерфакс, об этом заявил президент Владимир Путин.

"Вопрос Пальмиры, мне кажется, чисто символический. Что касается военно-политического значения, то в этом смысле Алеппо, конечно, гораздо более важная тема", - сказал президент.

По его словам, нынешняя ситуация в Пальмире стала результатом несогласованных действий между всеми сторонами, задействованными в урегулировании сирийского кризиса.

"Все, что происходит в Пальмире - это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями, Россией", - отметил президент.

"Я уже много раз говорил, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия", - добавил он.

О захвате Пальмиры стало известно 11 декабря. Джихадисты совершили молниеносный бросок, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте. Войска диктатора Башара Асада отошли к югу от города.

По данным Минобороны, в наступлении на Пальмиру участвовали до 4 тысяч исламистов. Как говорилось в сообщении, ИГ перебросило крупные силы из района Ракки, где "активные боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции, на этой неделе были приостановлены", а также из окрестностей Дейр-эз-Зора. Из местности близ Дейр-эз-Зора прибыла и бронетехника ИГ, утверждали российские военные.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что захват Пальмиры наносит урон имиджу всего цивилизованного человечества, "тех, кто сидит сложа руки и бездействует", а не России.