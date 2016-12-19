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новость В Сирии погиб командир батальона российских десантников

19.12.2016
Санал Санчиров. Фото: РЕН-ТВ
Санал Санчиров. Фото: РЕН-ТВ
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В Сирии погиб командир российского десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров. Как пишет "Медуза", информацию о гибели военного подтвердили в администрации поселка Яшкуль в Калмыкии. Похороны прошли 13 декабря.

По данным издания, Санчиров служил в войсковой части 74507. Это 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в городе Камышин в Волгоградской области. Минобороны информацию пока не комментирует.

16 декабря информацию о гибели российского военного распространил телеканал РЕН-ТВ, ссылаясь на сообщения в социальных сетях. В заметке приводятся личные данные Санчирова и опубликовано его фото. Телеканал утверждает, что военный погиб 12 декабря.

"При исполнении воинского долга в Сирийской Арабской республике погиб наш брат, друг, офицер-десантник гвардии майор Воздушно-десантных войск Санчиров Санал Владимирович. Выпускник РВВДКУ им. Маргелова В.Ф. прошел все ступени военной службы от командира взвода до командира десантно-штурмового батальона", — говорится в сообщении.

"Народ Калмыкии может гордиться своим сыном, с честью и достоинством выполнившим свой долг до конца Офицера Калмыка. Вечная память", - цитирует РЕН-ТВ сообщение неких "ветеранов ВДВ".

В минувшую пятницу стало известно о гибели еще одного российского военного в Сирии. О смерти 1 октября 2015 года сержанта-контрактника из Кабардино-Балкарии Эдуарда Сокурова сообщалось на официальном сайте администрации столицы республики Нальчика. Сообщение позже было удалено, но его копия осталась в кэше "Яндекса"

Сокурова посмертно наградили медалью "За отвагу". "Исполняя свой конституционный долг, Эдуард погиб в Сирии. В Сирии Эдуард охранял российских летчиков, помогал доставлять гуманитарные грузы", - говорится в сообщении.

Глава города Арсен Алакаев вручил награду сестре Сокурова. Родственникам сержанта также передали сирийский орден Преданности IV степени и сабля, подарок от министра обороны Сирии.

Сокуров - 24-й российский военный, чья гибель в Сирии подтверждена официально. 7 декабря в Министерстве обороны сообщили, что российский военный советник Руслан Галицкий погиб от тяжелых ранений, полученных в результате обстрела одного из жилых кварталов в западной части Алеппо. По данным военного ведомства, полковник скончался в госпитале. Даты его ранения и смерти в сообщении не приводились.

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19.12.2016
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Первая похоронка

Илья Мильштейн, 28.10.2015

Быть может, генералы просто растеряны. Весь мир уже знает, что российский контрактник погиб, и из Кремля позвонили: мол, придумайте что-нибудь. Типа несчастной любви, и вам за это ничего не будет. И генералы взяли под козырек, и хотя закон был нарушен, но благодаря всей этой гласности все-таки удалось засекретить нечто гораздо более важное.

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