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новость Закрытый перелом

Франция потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Алеппо
29.11.2016
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
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Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Алеппо. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Более чем когда-либо нам необходимо срочно принять меры для прекращения военных действий и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи", - заявил Эйро.

Источник Reuters во французских дипломатических кругах сообщил, что во вторник Эйро и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер обсудят ситуацию в Алеппо на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках "минского формата".

Как заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, более 16 тысяч мирных жителей покинули восточные районы Алеппо из-за ожесточенных боев, которые развернулись там в минувшие выходные. Больницы в этой части города почти все разрушены, не хватает продуктов питания и лекарств. По некоторым оценкам, в осажденном городе остаются около 250 тысяч человек.

Между тем официальный представитель российского Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийским правительственным войскам удалось кардинально переломить ситуацию в восточном Алеппо. "В течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих удалось кардинально переломить ситуацию, - сказал генерал. - Фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена".

При этом Конашенков отрицает сообщения больших потерях среди гражданского населения. "Удивительная слепота поражает наших западных коллег, как только дело доходит до оценки реальной обстановки в Алеппо", - заявил представитель Минобороны. По его словам, в ходе операции сирийских войск в Алеппо освобождены более 80 тыся гражданских лиц, которые "служили живым щитом для террористов всех мастей". "Именно их якобы защищали все западные политики. Но теперь выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тысяч жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского Госдепа и германского Бундестага", - сказал генерал.

В понедельник председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген и депутат от партии "Союз-90/Зеленые" Франциска Брантнер призвали Евросоюз ввести новые санкции в отношении России в связи с налетами российской и сирийской авиации на восточный Алеппо. "ЕС должен наложить санкции как минимум на российских пособников этих зверств в Сирии, - говорится в совместном заявлении депутатов. - Не должно быть такого, чтобы ответственные за военные преступления летали в Мюнхен или Париж на рождественские распродажи, в то время как в Сирии умирают женщины и дети".

По мнению авторов документа, эффект от экономических санкций проявляется не сразу, однако "Путин должен его учитывать, задумываясь о последствиях своих действий в Сирии".

16 ноября Комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам (Третий комитет) принял резолюцию о положении в области прав человека в Сирии. "Генеральная Ассамблея решительно осуждает недавнюю эскалацию нападений, направленных против гражданского населения в Алеппо и других осажденных и труднодоступных районах, и требует..., чтобы была обеспечена безопасная доставка гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается", - говорится в документе. Соавторы документа заявили, что все виновные в нарушениях международного гуманитарного права в Сирии должны быть привлечены к ответственности. Резолюцию поддержали 116 государств. 15 стран, в том числе Россия, Беларусь, Куба, Иран, Ирак и КНДР, проголосовали против и 49 воздержались.

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29.11.2016

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