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новость Асад: Атака на Пальмиру стала ответом на продвижение правительственных войск в Алеппо

14.12.2016
Башар Асад. Фото: sana.sy
Башар Асад. Фото: sana.sy
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Атака боевиков "Исламского государство" на Пальмиру стала ответной реакцией на успехи сирийской армии в Алеппо. Об этом в интервью RT заявил президент Сирии Башар Асад.

"Время нападения ИГ на Пальмиру было выбрано неслучайно. Это событие связано с происходящим в Алеппо. Они (боевики ИГ. - Ред.) добиваются того, чтобы из Алеппо сирийскую армию перебросили в Пальмиру и наступление было остановлено. Такого, конечно, не будет", - сказал Асад.

В то же время, по его словам, западным официальным лицами и СМИ "не интересна" атака ИГ на Пальмиру. "Если же мы освобождаем Алеппо от террористов, то западные официальные лица и СМИ будут беспокоиться за мирное население. Они не переживают, когда происходит обратное, когда террористы убивают мирных жителей или атакуют Пальмиру и начинают уничтожать наследие человечества, не только сирийское наследие", - добавил президент.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, в восточной части Алеппо за сутки сложили оружие свыше трех с половиной сотен боевиков. "Сложили оружие и вышли в западную часть города 366 боевиков. В соответствии с решением президента Сирии 329 боевиков амнистированы", - приводит сообщение Центра Интерфакс.

В сообщении отмечается, что в течение суток из остающихся под контролем боевиков районов города выведено 5992 мирных жителя, в том числе 2210 детей.

"Все они размещены в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь", - отметили в центре.

Между тем жители Алеппо продолжают размещать в интернете видеоролики с просьбой о помощи. По их словам, на подконтрольных правительственным войскам территориях происходят расправы на недовольными режимом Асада. Город, по словам его жителей, подвергается бесконтрольным бомбардировкам.

О том, что сирийские повстанцы после нескольких лет боев покидают Алеппо, стало известно накануне вечером. Постпред России в ООН Виталий Чуркин подтвердил наличие договоренности о предоставлении оппозиции коридора для отхода. По его словам, договоренность вступит в силу, "возможно, через несколько часов".

Как отмечает агентство, взятие Алеппо станет крупнейшей победой Асада за без малого шесть лет гражданской войны.

Ранее во вторник российское Минобороны сообщило, что войска диктатора контролируют свыше 98 процентов территории города, а повстанцы удерживают площадь не более 3 квадратных километров.

Тогда же официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл сообщил, что солдаты Асада и союзные им иракские боевики врываются в дома мирных жителей Алеппо и убивают их. По словам Колвилла, по состоянию на вечер понедельника сторонники Асада убили как минимум 82 гражданских лица, в том числе 11 женщин и 13 детей".

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14.12.2016

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