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новость Кто в ответе за бойню

ООН: В Алеппо правительственные войска убили по меньшей 82 мирных жителя
13.12.2016
Бои в Алеппо. Кадр видеозаписи
Бои в Алеппо. Кадр видеозаписи
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Сирийские правительственные войска и воюющие на их стороне иракские ополченцы врываются в дома мирных жителей Алеппо и убивают их. Об этом заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, сообщает Би-Би-Си.

По словам Колвилла, сообщения о подобных случаях пришли из четырех недавно отбитых силами Асада районов Алеппо. По данным источников ООН, лишь накануне были убиты десятки гражданских лиц.

"В целом по состоянию на вчерашний вечер мы получили сообщения, что проправительственные силы убили по меньшей мере 82 гражданских лица, включая 11 женщин и 13 детей", - сказал дипломат. При этом он признал, что некоторые сообщения об убийствах мирных жителей не подтвердились. "Крайне трудно собрать проверенную и внушающую доверие информацию, - пояснил Колвилл. - Мы выражаем глубокую надежду, что эти сообщения преувеличены".

Во все еще занимаемых повстанцами районах Алеппо остается несколько тысяч мирных жителей.

Во вторник глава МИДа Франции Жан-Жак Эйро назвал действия правительственных войск "систематическим возмездием и террором". Он возложил вину за зверства в восточной части города на тех, кто поддерживает режим Башара Асада. "Те, кто поддерживает режим, начиная с России, не могут потворствовать этой логике возмездия и террора, не рискуя стать соучастниками", - заявил Эйро.

Глава французского МИДа также призвал ООН к расследованию происходящего в Алеппо. "Я призываю ООН без промедления задействовать все механизмы для того, чтобы узнать правду о том, что происходит в Алеппо, чтобы международное сообщество не позволило этим преступлениям остаться безнаказанными", - заявил Эйро.

Во вторник в российском Центре примирения враждующих сторон сообщили, что сирийские правительственные войска взяли под контроль почти всю территорию Алеппо. "Сирийские власти полностью контролируют более 98 процентов территории города Алеппо, - заявили в центре. - Общая площадь кварталов в восточной части города, где остаются боевики, не превышает 3 кв. км".

9 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить все нападения на гражданские объекты и мирных жителей в Сирии, а также прекратить осаду городов, в том числе Алеппо. Резолюцию, проект которой подготовили Канада, Коста-Рика, Нидерланды и Япония, поддержали 122 государства. 13 делегаций, в том числе России и Ирана, выступили против и 36 воздержались.

Генассамблея потребовала прекратить все боевые действия в Сирии и предоставить ООН и ее специализированным учреждениям безопасный, постоянный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся сирийцам. Соавторы резолюции заявили о необходимости обеспечить привлечение к ответственности виновных в преступлениях, совершенных в Сирии, многие из которых могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности.

В принятом документе выражается негодование по поводу эскалации насилия в Сирии, в частности в Алеппо, а также постоянных масштабных нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека.

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13.12.2016
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Виталий Портников

На страхе мира

Виталий Портников, 25.11.2016

А когда увидит, что угрозы не действуют, начнет пугать бомбой. Это ведь самое главное, что у него есть. Единственное, что вызывает настоящий страх: а вдруг окончательно сбрендит и нажмет кнопку? Кто знает наверняка, что у него в голове и в каком он на самом деле состоянии? А вдруг? Не надо его сердить, успокоить надо.

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