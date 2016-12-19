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Совбез ООН единогласно принял резолюцию об урегулировании ситуации в восточных районах Алеппо. Об этом сообщает Reuters. Документ предполагает контроль международных организаций за ходом эвакуации гражданских лиц из кварталов, которые захвачены у повстанцев войсками сирийского диктатора Башара Асада и союзными им группировками.

Резолюция требует от всех сторон конфликта обеспечить наблюдателям "безопасный, непосредственный и беспрепятственный доступ" в районы, где проходит эвакуация.

Проект резолюции был внесен в Совбез Францией. Постпред России в ООН Виталий Чуркин категорически отверг первоначальную редакцию документа. Он заявил, что Москва не возражает против международного мониторинга, но отвергает размещение "в опасной зоне Восточного Алеппо неподготовленного персонала".

Однако в ходе последующих консультаций проект был согласован.

Постпред США в международной организации Саманта Пауэр сообщила, что окончательная редакция документа "содержит все ключевые положения, которые позволят организовать мониторинг ООН", задействовав для этого более 100 находящихся в Алеппо сотрудников всемирной организации, а также персонал Международного комитета Красного креста и Сирийского общества Красного полумесяца.