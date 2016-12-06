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Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию об объявлении перемирия в сирийском Алеппо, сообщает Центр новостей ООН. При голосовании по проекту, представленном делегациями Египта, Новой Зеландии и Испании, Россия и Китай использовали право вето.

В проекте резолюции предлагалось уже через сутки объявить семидневное перемирие в Алеппо. Авторы резолюции также требовали от сторон конфликта обеспечить ООН и ее партнерам возможность эвакуировать из осажденных и труднодоступных районов больных и раненых, стариков, детей и беременных женщин.

"В нынешнем проекте резолюции речь идет не об уходе боевиков из восточного Алеппо, а о немедленном прекращении огня. При этом боевикам отводится 10 суток на то, чтобы определиться, соизволят ли они стать частью перемирия или нет. Как мы знаем, такие передышки каждый раз использовались боевиками для пополнения запасов и восстановления сил, - заявил перед голосованием постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. - Российская Федерация не сможет поддержать поставленный "гуманитарной тройкой" проект резолюции и проголосует против".

Чуркин также отметил, что проект резолюции был вынесен на голосование с нарушением процедурного правила, которое предусматривает предоставление государствам-членам Совета 24 часов для ознакомления с окончательным вариантом текста. "В данном случае это имеет принципиальное значение, поскольку дополнительное время позволило бы членам Совета учесть некоторые новые обстоятельства и прийти к консенсусной резолюции", - сказал российский представитель.

Кроме того, Чуркин сообщил, что Россия работает над другой мирной инициативой вместе с США. Однако в Вашингтоне считают эту работу бессмысленной.

"В России говорят, что близки к соглашению с Соединенными Штатами насчет разрешения положения на востоке Алеппо, а эта резолюция мешает этим переговорам. Это вымышленное алиби. Мы не достигли прорыва, потому что Россия больше сосредоточена на сохранении своих военных успехов, чем на помощи жителям в Алеппо", — заявила заместитель постпреда США при ООН Мишель Сисон.

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 13,5 миллиона жителей Сирии. 6,1 миллиона стали внутренними беженцами. Сотни тысяч сирийцев живут в условиях блокады.

Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации четвертую неделю ведут наступление в Алеппо. К настоящему времени армия контролирует около 60 процентов территории города. Жители массово переходят в кварталы, занятые правительственными войсками. По некоторым оценкам, в находящихся под контролем повстанцев кварталах остаются около 250 тысяч человек. Запасы продовольствия и медикаментов почти исчерпаны. Гуманитарные организации готовятся к еще большему наплыву беженцев.

29 ноября официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийским правительственным войскам удалось кардинально переломить ситуацию в восточном Алеппо. "В течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих удалось кардинально переломить ситуацию, - сказал генерал. - Фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена".

В тот же день министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Алеппо. "Более чем когда-либо нам необходимо срочно принять меры для прекращения военных действий и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи", - заявил Эйро.