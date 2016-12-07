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новость В Сирии погиб российский военный советник

07.12.2016
Руслан Галицкий. Фото: baikal-daily.ru
Руслан Галицкий. Фото: baikal-daily.ru
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В Сирии погиб российский военный советник Руслан Галицкий. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в Министерстве обороны.

В сообщении уточняется, что российский офицер погиб от ранений, полученных в результате обстрела одного из жилых кварталов в западной части Алеппо.

"Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой оппозиции жилых кварталов западной части Алеппо. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь", - сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, полковник скончался в госпитале от тяжелого ранения. Даты его ранения и смерти в сообщении не приводятся.

По информации ведомства, "Галицкий выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в составе группы российских военных советников". Полковник представлен к высокой государственной награде посмертно.

По данным "Байкал-Daily", Галицкий был командиром 5-й гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Ранее он служил в Московском военном округе, а также занимал должность начальника оперативного управления одной из войсковых частей Южного военного округа.

Согласно официальной информации Минобороны, число погибших российских военнослужащих с начала военной операции в Сирии увеличилось до 23 человек.

5 декабря стало известно, что в результате прямого попадания мины в приемное отделение развернутого в Алеппо российского мобильного военного госпиталя, погибла российская военнослужащая-медик. Еще двое медицинских работников получили тяжелые ранения, одна из них впоследствии умерла.

В феврале Минобороны также сообщало о гибели военного советника в Сирии. Имя, звание и должность погибшего не уточнялись, сообщалось лишь, что военный "выполнял задачи по оказанию помощи сирийской армии в освоении нового вооружения, поставляемого в рамках действующих межгосударственных контрактов военно-технического сотрудничества".

Как утверждается, 1 февраля военный получил смертельное ранение, когда "Исламское государство" обстреливало из минометов "гарнизон, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии". Умер ли россиянин от этого ранения в тот же день или позже, также не поясняется. Покойный посмертно представлен к некоей государственной награде.

Комментарии 19 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
07.12.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Первая похоронка

Илья Мильштейн, 28.10.2015

Быть может, генералы просто растеряны. Весь мир уже знает, что российский контрактник погиб, и из Кремля позвонили: мол, придумайте что-нибудь. Типа несчастной любви, и вам за это ничего не будет. И генералы взяли под козырек, и хотя закон был нарушен, но благодаря всей этой гласности все-таки удалось засекретить нечто гораздо более важное.

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