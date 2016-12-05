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новость Минобороны: В гибели российской медсестры в Алеппо виновна коалиция во главе с США

05.12.2016
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в гибели медсестры российского полевого госпиталя в Алеппо виновна коалиция во главе с США, поддерживающая умеренных сирийских повстанцев. Об этом сообщает ТАСС.

По утверждению военного чиновника, "боевики", как он именует повстанцев, знали точные координаты госпиталя. "Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики", - заметил Конашенков.

"Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства, - продолжил чиновник. - Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозицией. Да-да, на вас, господа, - покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований".

О гибели медсестры стало известно ранее в понедельник. Российский полевой госпиталь, развернутый накануне в районе Эль-Фуркан в контролируемой силами диктатора Башара Асада западной части Алеппо, был обстрелян повстанцами. Медсестра погибли в результате прямого попадания мины в приемное отделение.

Еще двое российских военных врачей, один из которых педиатр, получили, по словам Конашенкова, тяжелые ранения. Чиновник также сообщал, что пострадали и местные жители, явившиеся на прием к медикам.

Имена погибшей медсестры и раненных врачей не уточнялись.

Как передает РИА "Новости", позже повстанцы повторно обстреляли объект, когда там вели съемку сотрудники российских СМИ. Работник арабской редакции RT Сомар Абудияб получил легкое ранение в ногу; его коллеги не пострадали.

В середине ноября авиация Асада разбомбила все больницы в восточной части Алеппо, удерживаемой повстанцами. Без медицинской помощи остались 275 тысяч человек.

Как отмечалось, Асад активизировал бомбардировки восточных районов Алеппо, после того как Россия неделей раньше объявила о начале наступления на области Сирии, находящиеся в руках оппозиции.

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05.12.2016

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