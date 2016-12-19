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В Анкаре совершено покушение на российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
Неизвестный выстрелил в Карлова, когда тот выступал на художественной выставке. Дипломат находится в критическом состоянии. В больницу его еще не отвезли.
По некоторым данным, ранены еще три человека.
Не исключено, что стрелявший еще остается в здании, где проходит выставка.
Как отмечается, покушение произошло за день до визита главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу в Москву. Там он должен обсуждать ситуацию в Сирии со своими российским и иранским коллегами - Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.
В российском посольстве изданию заявили, что виновными в покушении считают радикальных исламистов.