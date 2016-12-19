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новость Совбез ООН согласовал компромиссный текст резолюции по Алеппо

19.12.2016
Алеппо. Фото: veteranstoday.com
Алеппо. Фото: veteranstoday.com
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Совет Безопасности ООН согласовал проект резолюции об эвакуации мирных жителей из Алеппо под контролем международных гуманитарных организаций. Как передает ТАСС, об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин по итогам закрытой встречи Совбеза. По его словам, голосование пройдет в 17:00 по московскому времени.

В ответ на вопрос о допуске международных наблюдателей в Алеппо Чуркин сказал, что "все будет отлично". Постпред США Саманта Пауэр выразила надежду, что резолюция будет принята единогласно. По ее словам, получившийся проект резолюции "содержит все ключевые положения, которые позволят организовать мониторинг ООН", задействовав для этого более 100 находящихся в Алеппо сотрудников всемирной организации, а также персонал Международного комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца.

По словам постпреда Франции Франсуа Делаттра, "проект основан на трех элементах: безопасная эвакуация в соответствии с международным гуманитарным правом, немедленный и беспрепятственный допуск гуманитарной помощи ООН, а также защита медицинских учреждений и персонала". "Все это - под наблюдением со стороны ООН", - подчеркнул дипломат. По его словам, в соответствии с документом, наблюдателям в Алеппо не потребуется разрешения от правительства в Дамаске.

Делаттр отметил, что, если документ удастся принять, это даст ООН "необходимые инструменты для того, чтобы предотвратить повторение в Алеппо того, что было в Сребренице" в 1993 году.

Накануне Совбез ООН провел экстренные консультации по французскому проекту резолюции, предполагающему размещение в восточном Алеппо наблюдателей ООН для мониторинга эвакуации боевиков и населения. Против ее принятия резко выступил Чуркин

Он уточнил, что Москва не против самой идеи международного мониторинга, но против размещения "в опасной зоне восточного Алеппо неподготовленного персонала". По его словам, вотправка таких людей на "развалины восточного Алеппо" - это "трагедия и провокация".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
19.12.2016

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