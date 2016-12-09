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новость Агрессивное меньшинство

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии
09.12.2016
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить все нападения на гражданские объекты и мирных жителей в Сирии, а также прекратить осаду городов, в том числе Алеппо. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Резолюцию, проект которой подготовили Канада, Коста-Рика, Нидерланды и Япония, поддержали 122 государства. 13 делегаций, в том числе России и Ирана, выступили против и 36 воздержались.

Генассамблея потребовала прекратить все боевые действия в Сирии и предоставить ООН и ее специализированным учреждениям безопасный, постоянный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся сирийцам. Соавторы резолюции заявили о необходимости обеспечить привлечение к ответственности виновных в преступлениях, совершенных в Сирии, многие из которых могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности.

В принятом документе выражается негодование по поводу эскалации насилия в Сирии, в частности в Алеппо, а также постоянных масштабных нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека.

Авторы резолюции высказались за скорейшее возобновление переговоров между представителями сирийских властей и оппозиции под эгидой ООН на основе Женевского коммюнике. Они призвали Совет Безопасности добиться преодоления кризиса в Сирии и, в частности, найти выход из катастрофического гуманитарного кризиса.

16 ноября Комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам (Третий комитет) принял резолюцию о положении в области прав человека в Сирии. "Генеральная Ассамблея решительно осуждает недавнюю эскалацию нападений, направленных против гражданского населения в Алеппо и других осажденных и труднодоступных районах, и требует..., чтобы была обеспечена безопасная доставка гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается", - говорится в документе. Соавторы документа заявили, что все виновные в нарушениях международного гуманитарного права в Сирии должны быть привлечены к ответственности. Резолюцию поддержали 116 государств. 15 стран, в том числе Россия, Беларусь, Куба, Иран, Ирак и КНДР, проголосовали против и 49 воздержались.

В понедельник Совбез ООН не смог принять резолюцию о перемирии в Алеппо, из-за того что Россия и Китай ветировали документ. Заместитель постпреда США и ООН Мишель Сисон так прокомментировала действия Москвы: "Россия больше сосредоточена на закреплении своих военных успехов, чем на помощи жителям Алеппо".

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09.12.2016
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Виталий Портников

На страхе мира

Виталий Портников, 25.11.2016

А когда увидит, что угрозы не действуют, начнет пугать бомбой. Это ведь самое главное, что у него есть. Единственное, что вызывает настоящий страх: а вдруг окончательно сбрендит и нажмет кнопку? Кто знает наверняка, что у него в голове и в каком он на самом деле состоянии? А вдруг? Не надо его сердить, успокоить надо.

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