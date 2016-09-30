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Путин и его генералы поняли, что, если цели не удалось достичь в первые полгода, вряд ли что изменится и в следующие шесть месяцев. А там и в Америке президент сменится, и еще неизвестно, какую политику он будет вести в Сирии - может, решится на вмешательство, и тогда российскому контингенту в Сирии нечего будет делать.
Путин и его генералы поняли, что, если цели не удалось достичь в первые полгода, вряд ли что изменится и в следующие шесть месяцев. А там и в Америке президент сменится, и еще неизвестно, какую политику он будет вести в Сирии - может, решится на вмешательство, и тогда российскому контингенту в Сирии нечего будет делать.
Главный итог сирийской войны для России заключается в том, что из нее не удалось сделать главную тему пропаганды, превратить ее в мобилизующий фактор, заставить население забыть об усугубляющихся экономических и социальных проблемах. Помимо отсутствия ясной, близкой народу и выполнимой цели, она никак не персонифицирована, она безликая.
Главный итог сирийской войны для России заключается в том, что из нее не удалось сделать главную тему пропаганды, превратить ее в мобилизующий фактор, заставить население забыть об усугубляющихся экономических и социальных проблемах. Помимо отсутствия ясной, близкой народу и выполнимой цели, она никак не персонифицирована, она безликая.
Цель сирийской авантюры состояла в том, чтобы не только вернуться в число респектабельных лидеров мира, но и подхватить из слабеющих рук Америки знамя глобальной войны с террором. Доверившийся собственным иллюзиям гроссмейстер Путин, как его любимый литературный персонаж, пошел е2 - е4 в надежде, что потом кривая вывезет.
Цель сирийской авантюры состояла в том, чтобы не только вернуться в число респектабельных лидеров мира, но и подхватить из слабеющих рук Америки знамя глобальной войны с террором. Доверившийся собственным иллюзиям гроссмейстер Путин, как его любимый литературный персонаж, пошел е2 - е4 в надежде, что потом кривая вывезет.
Когда год назад Владимир Путин начал операцию в Сирии, российские - и не только - медиа - были заполнены восхищенными комментариями. Какой смелый шаг! Какое неожиданное решение! Ведь совершенно очевидно, что этой своей смелостью он, изгой, ставший "нерукопожатным" из-за нападения на Украину и оккупации Крыма и Донбасса, вновь станет желанным собеседником для всех мировых лидеров, стремящихся к сирийскому урегулированию. И, конечно, вновь восстановит свое влияние. И Украину они ему обратно отдадут - лишь бы только в Сирии все утихомирилось. Лишь бы только он помог совладать с "Исламским государством"!
Каюсь, я не очень верил, что он в это вляпается. На днях наткнулся на свою прошлогоднюю переписку с одним коллегой, знатоком американской политики и ее закулисья. Еще до несколько месяцев до вторжения Путина в Сирию коллега уверял меня, что оно неизбежно, - а я отвечал, что не верю в такое развитие событий. Потому что Путин не только не решит украинскую проблему, но и приобретет сирийскую - куда более неразрешимую. Я не мог поверить, что Путин и его советники настолько недальновидны, настолько ставят тактику выше стратегии. Я ошибся.
Спустя год после начала сирийской операции, думаю, ее последствия частично ясны даже Путину. Никакого улучшения российско-американских отношений не произошло. Более того, произошло их ухудшение. Даже если сегодня Соединенные Штаты не откажутся от взаимодействия с Россией по Сирии, очевидно, что две страны не союзники, а противники. Что Запад не воспринимает Россию в качестве "борца с терроризмом", а вот как государство, совершающее военные преступления, - воспринимает.
Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились. И что политиков, которые лоббируют российские интересы - пусть даже за очень большие деньги или даже от очень большой глупости, - не останется. Вообще. Сбежит даже Марин Ле Пен. Избиратели нужны всем.
Решить украинские проблемы на фоне "нужности" в сирийских тоже не удалось. Я бы даже сказал, получилось с точностью до наоборот - теперь санкции, которые были введены за действия в России в Донбассе, используются еще и для давления по сирийскому вопросу. И вполне может быть, что появится некий единый санкционный пакет, в который будут включены и средства давления на Россию с целью выявления и привлечения к ответственности подозреваемых в уничтожении малайзийского "Боинга". В течение ближайшего года мы узнаем имена этих доблестных рыцарей, и совсем не исключено, что имена Владимира Путина и Сергея Шойгу будут увенчивать представленный международной комиссией список палачей.
Вот что ожидало Путина, когда он решил помочь Асаду. Неужели Афганистан его ничему не научил? Или он забыл о том, что предстояло государству, маразматичные руководители которого приняли решение повариться в афганском котле? Ведь, помнится, крах Советского Союза, по версии Путина, - это крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века. Что ж вы так, Владимир Владимирович? Хотите повторить?
Потому что дальше - уверяю - будет только хуже. Любые непродуманные тактические шаги оборачиваются стратегическим крахом. Путин со всем его мизерным экономическим потенциалом и деградировавшим управленческим и аналитическим аппаратом оказывается лицом к лицу с раздраженной Америкой, руководство которой убеждается в отсутствии даже призрачного шанса договориться - а значит, будет давить.
Уйти из Сирии, фактически подписав смертный приговор Асаду и его бандитам, и уйти из Донбасса, фактически подписав смертный приговор Захарченко, Плотницкому и их бандитам, Путину нельзя: ведь тогда карета "великой державы" досрочно превратится в тыкву и население может заметить, что за создание восседает на облучке. Но оставаться в Сирии и в Донбассе значит подвергать все то же население риску полного обнищания - и зачем тогда нужна маленькая победоносная война?
Но самое страшное еще впереди. Потому что любой выход из сирийской кампании - это начало террора. Это боевики, которые будут мстить. Можно, конечно, возмущаться тем, что об этом предупреждают американцы, но на самом деле это же просто как дважды два - террор придет в страну, спецслужбы которой в основном умеют мочиться на фотографии и воевать с инакомыслием или друг с другом. И это будет не подзабытый чеченский террор, контролируемый и инспирированный, а террор настоящий - фанатичный и жестокий. То, с чем уже столкнулись европейцы, многократно повторится в российских городах и приведет к ожесточенному противостоянию с мусульманскими общинами: их будут пытаться изгнать, действуя при этом вовсе не по-европейски.
Этот апокалипсис России - нищета, террор, смерть, война всех со всеми и бесславный развал государства - крупнейшая, так сказать, геополитическая катастрофа ХХI века - и станет венцом правления Владимира Путина.
Когда он влезал в Сирию, все это уже было предопределено.
Президент России обиделся на комментарии Белого Дома к своим высказываниям на пресс-конференции. Джош Эрнест, в частности, заявил, что подходы России и США к сирийскому урегулированию отнюдь не совпадают, что вооруженные силы России занимаются в Сирии поддержкой нынешних властей в Дамаске, а это "не соответствует ни политике, ни взглядам, ни задачам США".
Никаких Ирака и Сирии не существует. В настоящее время на территории двух бывших государств есть как минимум четыре квазигосударственных образования, сформированные по этнорелигиозному признаку: шиитское государство Ирак, алавитское государство Сирия, иракский Курдистан и суннитское государство долины Тигра и Ефрата - "Исламское государство".
Фокус в том, что к последней битве с западной цивилизацией готовится как раз ИГИЛ. Получается, именно "Исламское государство" - естественный союзник России. Но у глашатаев имперской идеи когнитивного диссонанса не бывает. Жажда завоеваний, передела мира, погибели Америки - это для них компенсация за унижение несвободой.
В общем, за три дня российская авиация всего 60 вылетами добилась того, чего международная коалиция во главе с США не сумела достичь за год борьбы, совершив более 7 тысяч вылетов против объектов ИГИЛ. Знай наших! Но все эти бравые отчеты, разумеется, имеют крайне мало общего с действительностью.
Быть может, генералы просто растеряны. Весь мир уже знает, что российский контрактник погиб, и из Кремля позвонили: мол, придумайте что-нибудь. Типа несчастной любви, и вам за это ничего не будет. И генералы взяли под козырек, и хотя закон был нарушен, но благодаря всей этой гласности все-таки удалось засекретить нечто гораздо более важное.