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новость Стало известно о погибшем в первые дни операции в Сирии российском контрактнике

16.12.2016
Российские военные в Сирии. Фото: mil.ru
Российские военные в Сирии. Фото: mil.ru
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1 октября 2015 года в Сирии погиб сержант-контрактник из Кабардино-Балкарии Эдуард Сокуров. Об этом стало известно из опубликованного в пятницу сообщения на официальном сайте администрации столицы республики Нальчика о вручении посмертной награды его родственникам. Сообщение позже было удалено, но его копия осталась в кэше "Яндекса"

Сокурова посмертно наградили медалью "За отвагу". "Исполняя свой конституционный долг, Эдуард погиб в Сирии. В Сирии Эдуард охранял российских летчиков, помогал доставлять гуманитарные грузы", - говорится в сообщении.

Глава города Арсен Алакаев вручил награду сестре Сокурова. Родственникам сержанта также передали сирийский орден Преданности IV степени и сабля, подарок от министра обороны Сирии.

Сокурова призвали в Вооруженные силы в июне 2010 года, по окончании срока службы в том же году он был уволен в запас. В 2015 году он был призван на службу по контракту в войсковую часть №31681 города Прохладный. Там Сокуров служил в должности старшего разведчика группы специального назначения, следует из текста сообщения.

Сокуров - 24-й российский военный, чья гибель в Сирии подтверждена официально. 7 декабря в Министерстве обороны сообщили, что российский военный советник Руслан Галицкий погиб от тяжелых ранений, полученных в результате обстрела одного из жилых кварталов в западной части Алеппо. По данным военного ведомства, полковник скончался в госпитале. Даты его ранения и смерти в сообщении не приводились.

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16.12.2016
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Первая похоронка

Илья Мильштейн, 28.10.2015

Быть может, генералы просто растеряны. Весь мир уже знает, что российский контрактник погиб, и из Кремля позвонили: мол, придумайте что-нибудь. Типа несчастной любви, и вам за это ничего не будет. И генералы взяли под козырек, и хотя закон был нарушен, но благодаря всей этой гласности все-таки удалось засекретить нечто гораздо более важное.

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